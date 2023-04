"Marco Kasper wird diese Saison nicht mehr spielen können", sagt Detroit-Red-Wings-Coach Derek Lalonde. Der 18-jährige Kärntner verletzte sich bei seinem NHL-Debüt am Sonntag gegen die Toronto Maple Leafs. Im oe24-Interview verriet sein Vater Peter, dass sich sein Sohn die Verletzung bereits im ersten Drittel zugezogen hatte, aber dennoch auf die Zähne gebissen und weitergespielt hatte. Untersuchungen haben nun ergeben, dass er sich die Kniescheibe gebrochen hat. "Das ist rückblickend schon ein wenig verrückt. Ich haben Schmerzen verspürt während dem Spiel, dachte mir aber, dass ich jetzt durchbeißen muss und das Spiel zu Ende spielen muss", erzählt Kasper.

Lalonde: "Die Untersuchungen haben ergeben, dass es länger dauert, als wir erwartet haben. Wir hätten ihm noch gerne ein paar Spiele gegeben."

