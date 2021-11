Schreckmoment: Rossi bei Iowa-Pleite verletzt

Schrecksekunde in der American Hockey League! Österreich-Talent Marco Rossi ging nach einem Treffer am Kopf zu Boden.

Eishockey-Talent Marco Rossi hat am Sonntag die Partie der Iowa Wild in der zweitklassigen American Hockey League (AHL) im Mitteldrittel verletzt beenden müssen. Der 20-jährige Vorarlberger fiel beim Spiel in Las Vegas gegen die vom österreichischen Ex-Teamspieler und -Teamchef Manny Viveiros betreuten Henderson Silver Knights (5:6) nach einem Zweikampf auf den Kopf und konnte nicht zu Ende spielen.