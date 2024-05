Verschwundener Tennis-Star gibt Rätsel auf

Mysteriöser Vermisstenfall: Von der ehemaligen italienischen Profi-Tennisspielerin Camila Giorgi (32) fehlt weiterhin jede Spur. Jetzt sprechen ihre Anwälte.

Die 32-jährige Tennis-Spielerin Camila Giorgi gehörte einst zu den Top 30 der Weltrangliste – am vergangenen Wochenende gab sie plötzlich ihr Karriere-Ende bekannt und seither ist sie abgetaucht. Ihr Verschwinden sorgt nicht nur in Italien für Rätselraten. Der Aufenthaltsort der 32-Jährigen ist unbekannt. An Gründen für ihre Flucht aus der Öffentlichkeit mangelt es nicht. So soll der Tennis-Star Probleme mit den Steuerbehörden und der Justiz Italiens haben.

Das "Tennis-Model" habe etwa Steuerschulden in Höhe von fast einer halben Million Euro, wie "Gazzetta dello Sport" berichtet. Das Finanzamt versuche sie aufzuspüren, könne sie aber nicht finden. Außerdem gibt es den Verdacht, dass Giorgi 2022 ungeimpft und mit gefälschtem Impfpass zu den Australian Open gereist sei. Bislang bestritt sie die Vorwürfe. Am 16. Juli soll sie sich in Verona vor Gericht verantworten.

Jetzt sprechen ihre Anwälte

Inzwischen haben sich die Anwälte der 32-jährigen Tennis-Spielerin zu Wort gemeldet. Demnach habe Giorgi Italien verlassen. "Sie hat sich eine Ruhepause genommen und will entscheiden, wie sie ihr Leben nach Ende der Sportkarriere organisiert", zitiert die "Gazzetta dello Sport" die Anwälte des "Tennis-Models". Sie sagen weiters, dass diese "Pause" weder mit dem Fiskus noch mit den juristischen Problemen Giorgis zu tun habe und sie "bald" nach Italien zurückkehren und ihre Position klären werde.