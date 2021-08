Caps laden zum großen Sommerfest ein

„Hockey Is Back“ in Capitals City! Die Vienna Capitals laden (Samstag 15 Uhr) zum großen Sommerfest ein.

„Hockey Is Back“ in Capitals City! Bevor die spusu Vienna Capitals am 17. September 2021, mit einem Auswärtsspiel bei Titelverteidiger EC-KAC, in die neue Liga-Saison starten, feiert Österreichs Hauptstadtklub morgen Samstag mit seinen Fans die „Rückkehr des Eishockeys“. Erstmals – nach 314 Tagen Corona-bedingten Zuschauerverbots – spielen die Caps wieder vor ihren Fans auf. Special Guest beim „Caps-Sommerfest“, welches neben einem „Show-Spiel“ auch viele andere Highlights bietet, ist Capitals-Kultspieler Bob Wren. Einlass auf das Gelände der Erste Bank Arena ist morgen ab 15:00 Uhr ausschließlich über die Südseite. Es gilt die 3G-Regel sowie eine Registrierungspflicht.

Erstes Heimspiel mit Fans seit 314 Tagen

Am 18. Oktober 2020 kamen die Fans der spusu Vienna Capitals das letzte Mal in den Genuss, ihre Mannschaft im Zuge eines Heimspiels live in der Erste Bank Arena anzufeuern. Nach langen 314 Tagen hat das Warten morgen endlich ein Ende. Wiens Eishockey-Cracks bestreiten ein „Show-Spiel“ und stimmen sich bzw. ihre Fans somit bestens auf die neue Saison ein. Between-The-Benches-Interviews während der Partie lassen die Zuschauer noch mehr in Taktik und Emotionen eintauchen. Kassiert ein Crack eine Strafe, wird diese sofort als Penalty-Shot ausgeführt.

Kultspieler Bob Wren als Referee

Als Referee fungiert kein Geringerer als Bob Wren. Wiens Kultspieler, 2005 Meister mit den Caps sowie mit 66 Toren bzw. 150 Assists in 137 Spielen einer der erfolgreichsten ausländischen Cracks in der gelb-schwarzen Historie, steht nach dem „Show-Spiel“ natürlich auch für Foto- und Autogrammwünsche bzw. Gespräche über die „alten Zeiten“ zur Verfügung.

Team-Präsentation & Autogrammstunde

Nach dem „Show-Spiel“ erfolgt direkt auf dem Eis die offizielle Team-Präsentation. Im Anschluss steigt dann in der Public Arena der Erste Bank Arena die lang erwartete, erste große Autogrammestunde der neuen Saison.

Entspannte Stimmung, volles Programm

Rundherum warten auf die Caps-Fans zahlreiche weitere Programmpunkte. Ab 15:00 Uhr darf ganz gemütlich in der Chill-out-Area vor der Erste Bank Arena entspannt, der Musik von Radio 88.6 gelauscht, ein Eis von der Gelateria Leonardelli geschleckt und ein weißer Spritzer genossen werden. Die kleinsten Fans amüsieren sich unterdessen bei der Rookies Club Spielestation, gemeinsam mit Caps-Maskottchen Capitano.

Exklusive Versteigerungen & ein Wochenende mit einem Ford Puma ST

Darüber hinaus können exklusive Unikate ersteigert werden. ORF-Star und Romy-Preisträger Philipp Jelinek bringt vier original game worn Jerseys der Caps-Spieler zugunsten von MOMO – Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam bzw. des Silver Capitals-Nachwuchs unter den Hammer. Caps-Mobilitätspartner MVC Motors verlost im Zuge einer Tombola ein Gratis-Wochenende mit einem brandneuen Ford Puma ST.

Fanshop in neuem Glanz

Die spusu Vienna Capitals nutzten die Off-Season auch, um den Fanshop in der Erste Bank Arena in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Im Zuge des Sommerfests erfolgt nun die Neueröffnung. Fans, die in der vergangenen Saison eine Caps 20er Card erworben hatten, sind zu einem exklusiven Pre-Opening von 15:00 bis 15:45 Uhr geladen. Weiters erhalten sie zusätzlich 20% Rabatt auf einen Artikel ihrer Wahl (jeweils unter Vorlage der Caps 20er-Card).

Die Eckdaten zum Sommerfest

Datum: Samstag, 28. August 2021

Ort: Erste Bank Arena, Attemsgasse 1, 1220 Wien

Einlass: ausschließlich über die Südseite, bei Erfüllung der 3G-Regel bzw. einer Registrierungspflicht

Programm:

15:00 Uhr: Start Sommerfest vor der Erste Bank Arena

15:00 bis 15:45 Uhr: Pre-Opening Caps-Fanshop für alle Caps 20er Card-BesitzerInnen

16:30 Uhr: Face-Off „Show-Spiel“

Highlights VOR der Erste Bank Arena:



Chill-out-Area

Autogrammstunde mit Bob Wren

Losverkauf Tombola

Ford Puma ST

Radio 88.6

Gelateria Leonardelli

Spritzerbar

Rookies Club Spielestation

Verkauf Sommerfest-Pucks

u.v.m.

Highlights IN der Erste Bank Arena:

„Show-Spiel“ der spusu Vienna Capitals

Verlosung Ford Puma ST

Versteigerung game-worn Trikots 2020/21

Team Presentation

Autogrammstunde (aus Covid-Sicherheitsgründen mit Mund-Nasen-Schutz)

Neueröffnung des Caps-Fanshop

u.v.m.

Das Caps-Sommerfest findet natürlich auch bei Schlechtwetter statt. Das Outdoor-Programm wird in diesem Fall an die Indoor-Gegebenheiten in der Erste Bank Arena angepasst.

Informationen zum Einlass

Beim Einlass in das Areal der Erste Bank Arena (ausschließlich vor der Südtribüne) gilt die 3G-Regel bzw. eine Registrierungspflicht.

Zum aktuellen Zeitpunkt gelten folgende Regelungen: