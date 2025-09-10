Salzburg startet mit Viveiros & Raffl in die ICE-Saison – fünfter Titel das Ziel

Die ICE Hockey League startet in ihre 26. Saison. Serienmeister Salzburg setzt mit Trainer Manny Viveiros und Rückkehrer Michael Raffl auf Kontinuität und Klasse. KAC, Bozen und Graz lauern.

Salzburg geht als klarer Favorit in die neue Saison. Trainer Manny Viveiros, ehemaliger KAC-Meistercoach und Ex-ÖEHV-Teamchef, fordert von Beginn an Top-Leistungen. Mit Michael Raffl kehrt ein NHL-erfahrener Stürmer zurück, der erstmals mit Bruder Thomas zusammenspielt. Der Kapitän betonte: "Wir sind die Gejagten und das haben wir uns verdient."

Viveiros und Raffl als Hoffnungsträger

Salzburg dominierte zuletzt auch in der Champions Hockey League und startet am Freitag in Bozen, am Sonntag wartet daheim der KAC. Viveiros warnte vor der Konkurrenz: "Das Niveau ist enorm gestiegen, du brauchst immer maximale Performance." Salzburgs Ziel ist der fünfte Titel in Serie, ein Kunststück, das zuletzt nur KAC, WEV und Feldkirch gelang.

KAC und Graz verstärken sich gezielt

Der KAC setzt auf den Schweden Mario Kempe und den Kanadier Jordan Murray. Nach zwei Finalniederlagen soll diesmal der große Wurf gelingen. In Graz baut man nach einer turbulenten Phase um, holte mit Torhüter Maxim Lagacé und den Stürmern Currie und Collins neue Leistungsträger. Präsident Herbert Jerich zeigte sich ambitioniert: Man dürfe auch "über den Meistertitel reden".

Neue Chancen für Wien und Ljubljana

Die Vienna Capitals wollen nach zwei schwachen Jahren zurück ins Play-off. Der Kader wurde großteils neu aufgestellt. Ljubljana sicherte sich mit TJ Brennan, Zack Boychuk und Nicolai Meyer erfahrene Verstärkung. Linz und Villach gelten ebenfalls als Kandidaten fürs Viertelfinale.

Ferencvaros neu in der Liga

Asiago ist raus, dafür steigt Ferencvaros Budapest ein. Der 31-fache ungarische Meister ist der 25. Club der Liga-Geschichte. Alle Spiele laufen künftig live auf sporteurope.tv, ORF überträgt ausgewählte Partien, erstmals Salzburg gegen den KAC am Sonntag.