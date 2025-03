ÖFB-Drama! Team verpasst in Serbien Nations-League-Aufstieg - 0:2

Der ÖFB-Aufstiegs-Traum in der Nations League platzt in Belgrad. Die Rangnick-Elf verliert in Serbien mit 2:0 und bleibt somit weiter in der B-Gruppe.

Kein langsames Abtasten, aber auch kein bedingungsloses Powerplay – Österreich legte los wie die Feuerwehr, allerdings nicht ganz so dominant wie im Hinspiel in Wien. Ohne die Altstars David Alaba und Marko Arnautović, die geschont wurden, drückte die Rangnick-Elf sofort aufs Tempo. Besonders im Fokus: Muhammed Cham, der in seinem 5. Länderspiel sein Startelf-Debüt feierte. Laimer, nach Gelbsperre zurück, führte das Team als Kapitän an. © Getty × Und der Bayern-Legionär setzte direkt ein Ausrufezeichen: Cham spielte perfekt durch, Laimer bleibt cool und schiebt ein – doch Abseits! (6.) +++ Das Rennen im Sport24-LIVETICKER zum Nachlesen +++

ÖFB-Elf überlegen Auch ein hammerharter Schuss aus der Distanz von Serbiens Top-Stürmer Vlahović ließ Österreich nicht aus dem Tritt kommen. Tempo hoch, Pressing drauf – die Rangnick-Elf blieb hungrig und hielt die serbische Defensive auf Trab. Die nächste Chance? Nach einem Patzer von Maksimović spielte Laimer Schmid frei, doch der Schuss aufs kurze Eck lande in den Fäusten von Keeper Rajkovic – Wahnsinns-Parade (23.)! © APA × Serbiens Reaktion: Mit schnellen Kontern für Gefahr zu sorgen, aber so richtig brenzlig wurde es nie. Mit 0:0 ging es daher in die Pause. Arnautović sollte nach dem Seitenwechsel der Siegeslauf kommen – doch es krachte anders.Mit Arnautović sollte nach dem Seitenwechsel der Siegeslauf kommen – doch es krachte anders. Slapstick-Tor leitet Pleite ein Lienhart setzte zum Abstoß an, passte zu Schlager – und dann ging alles schief! Der Rückpass landete nicht wie geplant beim Keeper, sondern rutschte ihm über den Fuß, knallte an die Stange und landete direkt vor den Füßen von Maksimović. Der Serbe schaltete blitzschnell, schnappte sich das Geschenk und versenkte aus kürzester Distanz – Was für ein Slapstick-Gegentor 1:0 Serbien (56.). © Getty × Doch das war nur der Anfang des Desasters. Die Hausherren zündeten den Turbo und brachten Österreich völlig aus dem Tritt. Dann der nächste Nackenschlag: Trauner säbelt Mitrovic als letzten Mann vor der Strafraumgrenze um - Rote Karte, ab in die Kabine (67.)! Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Vlahovic hämmert einen Samardzic-Abpraller ins Netz (74.) – doch der VAR hatte etwas dagegen und entschied auf Abseits! Doch in der 91. Minute sorgte Vlahovic für die endgültige Entscheidung. © APA × Zahlen & Fakten zum Spiel Serbien - Österreich 2:0 (0:0)

Belgrad, Stadion Rajko Mitic

Schiedsrichter: Sanchez (ESP)

Hinspiel 1:1 - Gesamtscore: 2:1 Tore: 1:0 Maksimovic (56.), 2:0 Vlahovic (91.)

Rote Karte: Trauner (68.)

Gelbe Karten: Maksimovic, S. Mitrovic bzw. Schlager, Wimmer SERBIEN: Rajkovic - Erakovic, Milenkovic, Pavlovic - A. Zivkovic (91. Mimovic), Gudelj (46. S. Mitrovic), N. Maksimovic, Terzic (46. Jovic) - Samardzic (83. A. Maksimovic), Lukic (83. Topic) - Vlahovic ÖSTERREICH: A. Schlager - Wimmer, Trauner, Lienhart, Mwene (46. Grüll) - Grillitsch (75. Alaba), Seiwald - Schmid, Laimer, Cham (46. Arnautovic) - Gregoritsch (75. Stöger)