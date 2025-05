ÖEHV-Team will starke Leistungen gegen Slowakei in Punkte ummünzen

Das österreichische Eishockey-Team zeigt bei der WM starke Leistungen, steht aber nach Niederlagen gegen Finnland und Schweden noch ohne Punkte da. Am Montag folgt die nächste Chance gegen die Slowakei.

Trotz beeindruckender Auftritte gegen Finnland (1:2) und Schweden (2:4) wartet das ÖEHV-Team noch auf den ersten Punktgewinn bei der WM in Stockholm. "Was wir aufs Eis gebracht haben, war beeindruckend", sagte Teamchef Roger Bader. Am Montag (16.20 Uhr, ORF 1) folgt die Partie gegen die Slowakei.

Späte Gegentore als Problem

Besonders die letzten Spielminuten wurden Österreich zum Verhängnis. Gegen Schweden fielen drei Tore in den letzten 130 Sekunden. "Wir müssen die letzten Minuten in den Griff kriegen", analysierte WM-Debütant Roman Schnetzer.

Kickert als Rückhalt

Torhüter David Kickert überzeugte mit starken Paraden. "Wir waren knapp dran, daran wollen wir anknüpfen", sagte der Salzburg-Goalie. Auch NHL-Stürmer Marco Kasper zeigte Führungsqualitäten und erzielte gegen Schweden das 2:1.

Wichtige Spiele folgen

Nach der Slowakei erwarten Österreich noch Duelle mit Kanada, Frankreich, Slowenien und Lettland. Der Klassenerhalt bleibt das erklärte Ziel.