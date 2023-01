Dürr verhindert Shiffrins Rekord-Show

Lena Dürr crasht die Rekord-Party von Mikaela Shiffrin. Die Deutsche gewinnt den 2. Slalom in Spindlermühle. ÖSV-Ass Franziska Gritsch wird nach beeindruckender Aufholjagd noch Sechste.

Sechs Hundertstelsekunden haben Mikaela Shiffrin für den historischen Moment gefehlt. Die Ausnahme-Skifahrerin aus den USA verpasste am Sonntag als Slalom-Zweite hinter der Deutschen Lena Dürr den anvisierten 86. Weltcupsieg. Der Rekord von Ingemar Stenmark dürfte daher erst nach der nun stattfindenden Ski-WM in Frankreich fallen. Als "Trost" holte Shiffrin in Spindleruv Mlyn vorzeitig ihre siebente Slalom-Kugel. Die Kroatin Zrinka Ljutic landete erstmals auf dem Podest.

Zur Halbzeit hatte sich neben einer Shiffrin-Gala - die Dominatorin führte mit 0,67 Sek. Vorsprung - ein weiteres schwaches ÖSV-Ergebnis angekündigt. Franziska Gritsch kaschierte das mit einem Satz von 20 auf 6 und schnellster Laufzeit im Finale. Auch Katharina Huber durfte als Elfte in ihrem Rennen der letzten WM-Chance zufrieden sein. Bei Katharina Truppe (15.) und vor allem Katharina Liensberger (26.) fuhr in Tschechien erneut extreme Verunsicherung mit. Vier Österreicherinnen hatten es in die Entscheidung der besten 30 geschafft.