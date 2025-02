Herr Assinger, wie meinten Sie das mit dem "Anbuttern"?

Nach dem enttäuschenden Riesentorlauf bei der WM in Saalbach (keine ÖSV-Läuferin in den Top 10) sparte der Damen-Cheftrainer nicht mit Kritik. Roland Assinger ortete „zu viel Krampf, zu viel Verbissenheit. Man muss das Skifahren einfacher sehen, Spaß haben und voll anbuttern.“

Vor dem Technik-Triple in Sestriere wollte oe24 vom ÖSV-Damenchef wissen, ob der Spaß bei seinen Läuferinnen inzwischen zurückgekommen ist, was für die beiden Riesentorläufe (Freitag und Samstag ab 10.30 bzw. 11 Uhr) zu erwarten ist und ob Katharina Liensberger im Slalom am Sonntag für Mikaela Shiffrin zur Party-Crasherin wird.

oe24: Herr Assinger, werden Ihre Damen bei den Riesentorläufen in Sestriere zurückschlagen bzw. wie Sie es ausdrückten, endlich wieder "voll anbuttern"?

ROLAND ASSINGER: Von der Ausgangsposition hat sich nicht viel geändert. Wir haben mit Julia Scheib eine Läuferin, die immer vorn mitfahren kann, zumindest ums Podium – das hat sie schon bewiesen, obwohl sie heuer noch keinen guten ersten Lauf runtergebracht hat. Bei der WM war sie als Zehnte so gut wie nie ...

oe24: ... und ist dann auf dem Weg zu einer möglichen Medaille gestürzt. Wie hat sie das weggesteckt?

ASSINGER: Das Knie spürt sie noch, aber das wird sie nicht behindern. Sie hat einen guten Spirit und sie ist wie gsagt die einzige, die vorn mitfahren kann. Von den anderen erhoffe ich mir die eine oder andere Überraschung.

oe24: Haben Sie Ihren Läuferinnen nach der Kritik beim WM-Riesentorlauf ins Gewissen geredet?

ASSINGER: Ja natürlich, es gab die eine oder andere Privataudienz.

oe24: Kann es sein, dass das Liensberger z. B. im WM-Slalom geholfen hat?

ASSINGER: Mit der Bronzemedaille ist ihr ein Stein vom Herzen gefallen, das gibt Selbstvertrauen. Im Riesentorlauf geht‘s jetzt darum, dass sie sich für die besten 25 beim Weltcup-Finale in Sun Valley qualifiziert. Im Moment wär sie (als 32., d. Red.) nicht dabei.

oe24: Im Mittelpunkt in Sestriere steht Mikaela Shiffrin. Glauben Sie, dass sie ihren 100. Weltcupsieg schafft?

ASSINGER: Im Riesentorlauf ist Brignone mit Heimvorteil kaum zu biegen. Aber im Slalom rechne ich schon mit ihr.

oe24: Gewinnt Conny Hütter den Abfahrtsweltcup?

ASSINGER: Warum nicht? Wir haben noch viele Abfahrten, alles ist möglich.

oe24: Und wann werden wir wieder um den Gesamtweltcup mitfahren?

Assinger: Dazu musst du in drei Disziplinen gewinnen. Da seh ich aktuell keine, die das kann.

Weltcup-Programm in Sestriere:

Freitag, 10.30/13.30 Uhr: 1. RiesentorlaufSamstag, 11/14 Uhr: 2. RiesentorlaufSonntag, 9.30/12.15 Uhr: Slalom