Horror-Sturz: Ski-Star (25) liegt im Koma

Der italienische Abfahrer kam im Training schwer zu Sturz.

Ein schwerer Unfall im Trainingslager überschattet die Vorbereitungen der Speed-Spezialisten: Der italienische Ski-Abfahrer Matteo Franzoso erlitt am Freitag in Chile bei einem Trainingssturz ein Schädeltrauma.

Bangen um Italiener

Nach dem Sturz wurde der 25-Jährige zunächst direkt auf der Piste versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Santiago geflogen. Die Ärzte versetzten Franzoso in ein künstliches Koma. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand wird der italienische Skiverband in den kommenden Stunden informieren.

© GEPA

Bislang sind keine weiteren Details bekannt. Franzoso wartet noch auf seinen Durchbruch im Weltcup. Bisher kam der Italiener erst zwei Mal in die Punkteränge.