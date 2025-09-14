Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Matteo Franzoso
© GEPA

Bangen um Italiener

Horror-Sturz: Ski-Star (25) liegt im Koma

14.09.25, 08:04
Teilen

Der italienische Abfahrer kam im Training schwer zu Sturz.  

Ein schwerer Unfall im Trainingslager überschattet die Vorbereitungen der Speed-Spezialisten: Der italienische Ski-Abfahrer Matteo Franzoso erlitt am Freitag in Chile bei einem Trainingssturz ein Schädeltrauma.

Bangen um Italiener

Nach dem Sturz wurde der 25-Jährige zunächst direkt auf der Piste versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Santiago geflogen. Die Ärzte versetzten Franzoso in ein künstliches Koma. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand wird der italienische Skiverband in den kommenden Stunden informieren.

Matteo Franzoso
© GEPA

Bislang sind keine weiteren Details bekannt. Franzoso wartet noch auf seinen Durchbruch im Weltcup. Bisher kam der Italiener erst zwei Mal in die Punkteränge.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden