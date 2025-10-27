Kilde-Comeback in Sicht? Shiffrin gibt ehrliches Update

Aleksander Aamodt Kilde steht vor dem nächsten Kapitel seiner beeindruckenden Comeback-Story. In Sölden verriet seine Verlobte Mikaela Shiffrin nun wie es um den Norweger wirklich steht.

Der 33-jährige Norweger, der sich im Januar 2024 beim legendären Abfahrtsklassiker in Wengen schwer verletzte, arbeitet nun seit knapp zwei Jahren verbissen an seiner Rückkehr auf die Piste – Schritt für Schritt, Tag für Tag.

Shiffrin: »Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben«

Am Rande des Saisonauftakts in Sölden gab seine Verlobte Mikaela Shiffrin, die am Rettenbachferner als Vierte ins Ziel raste, bei einem Pressegespräch mit FIS-Präsident Johan Eliasch nun ein emotionales Update. „Er macht sich unglaublich gut“, betonte die 30-jährige US-Amerikanerin. „Aber es ist auch ein sehr weiter Weg für ihn.“ Dabei machte die Rekord-Weltcupsiegerin deutlich, dass das Comeback ihres Liebsten weit mehr bedeutet als nur die Rückkehr in den Rennzirkus: „Es ist in gewisser Weise auch eine Rückkehr ins Leben.“ Noch immer kämpfe der Speed-Star mit den Folgen seiner schweren Verletzung. Besonders seine Schulter bereitet ihm Probleme. "Er hat Einschränkungen an seiner Schulter. Er wird da wohl auch für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben", so Shiffrin.

Kilde peilt Beaver Creek an

Trotzdem lässt der Norweger sein Ziel nicht aus den Augen: Das erste Abfahrtsrennen des Winters in Beaver Creek (4. & 5. Dezember) soll sein großes Comeback werden. Auf Instagram läuft bereits ein Countdown – Symbol für seinen unbeirrbaren Willen. Ob er dort wirklich starten kann, steht aber noch in den Sternen. Für Shiffrin ist seine Entschlossenheit aber eine große Inspiration: "Seine Arbeit zum Comeback inspiriert mich jeden Tag. Wir alle lieben es, ihn Skifahren zu sehen. Ich hoffe es klappt."