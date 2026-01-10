Alles zu oe24VIP
Sport24
Ski Alpin
Marco Schwarz
© GEPA

Odermatt führt

ÖSV-Stars in Adelboden in Lauerstellung

10.01.26, 11:32
Marco Odermatt hat sich mit einer weiteren brillanten Vorstellung in Adelboden die Halbzeitführung im Riesentorlauf gesichert.  

Der Schweizer Ski-Star begeisterte sein Heimpublikum bei Schneefall und dichter Bewölkung in 1:14,40 Min. und war damit eine knappe halbe Sekunde schneller als der für Brasilien fahrende Lucas Pinheiro Braathen. Hinter Timon Haugan (+0,53) und Leo Anguenot (+0,66) folgte überraschend mit Joshua Sturm auf Platz fünf (+0,87 Sek.) der erste Österreicher.

Adelboden
© oe24

Der 24-Jährige war im Riesentorlauf noch nie besser als 21. im Weltcup. Marco Schwarz folgte auf Platz sechs (+0,94). Weltmeister Raphael Haaser belegt Platz neun (+1,40). Der Disziplinführende Stefan Brennsteiner (21./+2,02) hatte bereits im oberen Bereich eine halbe Sekunde Rückstand und ist nach einem Steher im Mittelteil auf eine Aufholjagd im zweiten Durchgang (13.30 Uhr) angewiesen. Manuel Feller (35.) und Patrick Feurstein (48.) verpassten den zweiten Durchgang.

Odermatt liegt auf Kurs zu seinem fünften Adelboden-Sieg im Riesentorlauf in Folge. Das ist bisher nur Ingemar Stenmark (1979 bis 1984) gelungen.

