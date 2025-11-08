Kreuzbandriss: Olympia-Aus für Ski-Star

Die slowenische Slalomspezialistin Andreja Slokar hat sich im Training in Sölden einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.
Die 28-Jährige fällt damit für den gesamten Olympiawinter aus. Slokar hatte in der Vorsaison im Weltcup sieben Top-Ten-Plätze inklusive Rang drei beim Saisonfinale in den USA geschafft.
- Hirscher gesteht: Schwere Verletzung verschwiegen
- Matthias Mayer: So schwer war die Zeit nach seinem Rücktritt
- Kilde plant Rückkehr in Copper Mountain: "Ich bin bereit"
Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm wurde sie Sechste. Auch 2022/23 war sie wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen, damals war das linke Knie betroffen.