Kreuzbandriss: Olympia-Aus für Ski-Star

Die slowenische Slalomspezialistin Andreja Slokar hat sich im Training in Sölden einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

Die 28-Jährige fällt damit für den gesamten Olympiawinter aus. Slokar hatte in der Vorsaison im Weltcup sieben Top-Ten-Plätze inklusive Rang drei beim Saisonfinale in den USA geschafft.

Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm wurde sie Sechste. Auch 2022/23 war sie wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen, damals war das linke Knie betroffen.