Vonn-Show oder Heim-Party in Zauchensee

Abfahrt & Super-G: Hütter und Puchner wollen US-Superstar Show stehlen.

Zauchensee. Es ist angerichtet! Das Klassiker-Doppel in Zauchensee soll zur Mega-Speed-Show werden. Die ÖSV-Ladys jagen Comeback-Superstar Lindsey Vonn. Die Abfahrt steigt Samstag (11.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) Sonntag folgt ein Super-G (12 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker).

Dass das gestrige Abschlusstraining dem Schlechtwetter zum Opfer fiel, ist ganz nach dem Geschmack der US-Seriensiegerin vergangener Jahre. Denn auf verkürzter Strecke kann die gesundheitlich leicht angeschlagene Vonn Kräfte sparen.

In Altenmarkt-Zauchensee stand die US-Skigröße sieben Mal auf dem Podest, vier Siege waren darunter. Für einen neuerlichen Erfolg will die 41-Jährige am kommenden Wochenende nicht alles riskieren, der Fokus gilt klar den Olympischen Spielen in Cortina d‘Ampezzo. „Ich warte auf Februar. Ich habe trainiert, ich bin schnell, aber ich bin nicht am Limit“, sagte sie vor dem Weltcup-Speeddoppel am Wochenende.

Österreich-Festspiele in Zauchensee 2024

Bei den bislang letzten Zauchensee-Rennen vor zwei Jahren hatten Österreichs Rennläuferinnen in drei Speedbewerben fünf von neun möglichen Stockerlplätzen erobert, in der Abfahrt war Mirjam Puchner hinter der mittlerweile zurückgetretenen Stephanie Venier Dritte. Hütter gewann 2024 einen von zwei Super-G auf der Kälberlochstrecke und in diesem Winter vor Weihnachten die bisher letzte Abfahrt in Val d‘Isere. „Ich bin mit einer gewissen Ruhe da. Wir haben eine Silvester-Pause gehabt. Es tut gut, bissl weg zu sein“, schöpfte die hinter der US-Amerikanerin Vonn und der Deutschen Emma Aicher Abfahrtsweltcupdritte Kraft..