Kriechmayr gelingt Revanche bei Doppelsieg im Gröden-Super-G

Unsere Speed-Herren haben nach dem Abfahrts-Debakel am Donnerstag eindrucksvoll zurückgeschlagen. Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger feiern im Gröden Super-G einen oberösterreichsichen Doppelsieg. "Vinc" schnappt dabei seinem Landsmann die Siegpremiere um 2 Hundertstel weg.

Unsere Speed-Asse melden sich in Gröden eindrucksvoll zurück. Einen Tag nach der Abreibung in der Abfahrt gewinnt Vincent Kriechmayr den ersten Super G der Saison auf der Saslong. Es ist sein zweiter Weltcup-Sieg auf der Saslong. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge rundet Daniel Hemetsberger als Zweiter die geglückte Speed-Revanche ab. Dem Vöcklabrucker fehlen allerdings nur 2 Hundertstel auf seinen ersten Weltcup-Sieg.

Kriechmayr verhindert Hemetsbergers Premieren-Sieg

Hemetsberger hatte zum zweiten Mal den Sieg erdenklich knapp verpasst. Letztes Jahr musste sich der 32-Jährige in der Abfahrt von Lake Louise nur um 6 Hundertstel Aleksander Aamodt Kilde geschlagen geben müssen. Für Kriechmayr hingegen war es bereits der 17. Erfolg in einem Weltcuprennen.

Noch einmal ein Hundertstel dahinter folgt Weltcup-Dominator Marco Odermatt, der als Dritter das Podest denkbar knapp verpasst. Sein Rivale um den Gesamtweltcup, Marco Schwarz sammelt als Fünfter(+0,13) wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup gegen den Schweizer. Raphael Haaser runet das Top-Ergebnis unserer Herren auf Platz 12ab (+0,47).

Sorge um ÖSV-Hoffnung Ploier nach Sturz

Einen Tag zum Vergessen hatte Speed-Spezialist Aleksander Aamodt Kilde. Dem Super-Elch fehlen als 19. nach 30 Läufern schon 1,09 Sekunden auf den Tagessieger. Für einen Schock-Moment sorgte mit Andreas Ploier ein weiterer Österreicher. Der 26-Jähriger kam als einziger Läufer zu Sturz, als ees ihm bei der Ciaslat-Ausfahrt die Ski verreißt. Er blieb, schreiend vor Schmerz, am Boden liegen und musste mit der Bare abtransportiert werden.

Am Samstag (ab 11.45 Uhr im Sport24-LIVETICKER) steht noch die klassische Abfahrt in Gröden auf der Original-Strecke am Programm.