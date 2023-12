Ski-Sensation zu Silvester: Hirscher trainiert jetzt Slalom

Ruhige Feiertage im Hause Hirscher? Das gibt es einfach nicht. Sogar zu Silvester schob er eine Trainingseinheit auf der Skipiste ein.

Seit seinem Karriereende vor vier Jahren lässt Marcel Hirscher seine Fans immer wieder auf ein Comeback hoffen. Wenn er sich auf den Skipisten dieser Welt ablichten lässt löst das eine regelrechte Spekulationswelle aus. So auch bei seiner neuesten Instagram-Story, die ihn beim Slalom-Training zeigt.

Hirscher driftet in die Feiertage

Ski-Hammer: Am Sonntag gibt Hirscher in Alta Badia Renn-Comeback

"Er ist immer noch schneller, als unsere ÖSV-Stars." oder "Marcel bitte komm zurück." Solche Wortmeldungen ist der 34-jährige Salzburger gewohnt. Sie finden sich immer wieder unter seinen Postings. Doch hinter der Einheit, die wohl traditionell auf der Reiteralm stattfand, steckt ein viel ernsteres Thema.

Denn Hirscher war nicht alleine auf der Piste. Das ganze Team von Van Deer Racing tüftelte am Material und auch Ski-Superstar Henrik Kristoffersen musste noch im Jahr 2023 mehrere Läufe abspulen. Der Grund dahinter ist ein besonders ernster.

Hirscher setzt auf Teamwork

Denn die Stars seiner Ski-Marke stecken in der Krise. Vor allem um Aushängeschild Henrik Kristoffersen bei Laune zu halten muss jetzt der Boss selbst ein Wunder bewirken.

© Instagram ×

Drei siebente Plätze, ein achter Platz und zuletzzt im Slalom von Madonna di Campiglio Platz 6. Das ist die magere Ausbeute 2023 des erfolgsverwöhnten Norwegers. Seine Stimmung ist dementsprechend.

Hirscher litt im Ziel mit Kristoffersen

Er wollte heuer um den Gesamtweltcup mitfahren, nach dem Saisonende von Marco Schwarz wäre das sogar noch leichter. Doch Dazu braucht es gute Resultate, die dem 29-Jährigen fehlen. Hirscher und Kristoffersen fuhren bei den Material-Tests gemeinsam, tüfteln zusammen an einem Modell das den Technik-Spezialisten wieder an die Weltspitze bringt. Auf ein Hirscher-Comeback im Slalom müssen die Fans also weiter warten.