Ski-Talent (18) stirbt nach Horror-Sturz

Marco Degli Uomini stürzte nach einem 40-Meter-Sprung.

Große Trauer um Marco Degli Uomini. Das Ski-Talent kam am Montag am Monte Zoncolan schwer zu Sturz und erlag nun im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der junge Italiener wurde nur 18 Jahre alt.

Der Speed-Spezialist landete nach einem Sprung über 40 Meter im Fangnetz und zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu. Der Zustand des jungen Italieners war zunächst noch stabil, Degli Uomini konnte sogar mit seiner Mutter telefonieren.

Im Krankenhaus von Udine verschlechterte sich der Zustand des 18-Jährigen dann aber dramatisch – die Ärzte konnten das Leben des Skifahrers nicht mehr retten. Der italienische Ski-Verband zeigt sich tief betroffen. "Wir sind schockiert", sagte Präsident Maurizio Dunnhofer.

Große Trauer

Auf Instagram nahm Marcos Skiclub Abschied. „So wollen wir dich in Erinnerung behalten, Marco, mit Freude am Skifahren, demselben Sport, der dich so tragisch von uns allen genommen hat.“

Es ist bereits der zweite tragische Todesfall im italienischen Ski-Nachwuchs binnen kürzester Zeit. Erst im Oktober 2024 war Matilde Lorenzi tödlich verunglückt.