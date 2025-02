"Heimlich": Freund war in Nacht vor Goldfahrt bei Venier

Stephanie Venier hat sich in der ersten Einzel-Entscheidung von Saalbach-Hinterglemm zur Super-G-Weltmeisterin gekrönt.

Die 31-jährige Tirolerin eroberte Gold bei Prachtwetter mit 0,10 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone. Bronze holten ex aequo die junge US-Amerikanerin Lauren Macuga und Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen (+0,24).

Mit dem Weltmeister-Titel ist Venier der große Coup gelungen – es ist ihr größter Erfolg bisher. Auch privat scheint es bei der 31-Jährigen hervorragend zu laufen. Sie hat mit Abfahrer Christian Walder (33) ihre große Liebe gefunden.

Walder: "Ich war heimlich bei ihr"

Über die Nacht vor Veniers Goldfahrt, verrät Walder gegenüber "Kleine Zietung", dass er "heimlich bei ihr" gewesen sei. "Sie hat mich irgendwann aufgeweckt und meinte, sie hatte einen Albtraum und dabei noch keine Minute geschlafen", so der Kärntner. Er beschreibt Veniers unruhige Nacht: zuerst habe sie das Fenster aufgemacht, weil ihr zu heiß war, etwas später "meinte sie, ich solle bitte das Fenster wieder zumachen, da ihr wieder kalt war", erzählt Walder. "Ich konnte mir es nicht verkneifen, sie zu fragen, was eigentlich mit ihr los ist. Und am nächsten Morgen sagt sie, dass sie eh gut geschlafen hat", so Veniers Freund weiter.

Nach der Fahrt im Ziel habe sie ihm schließlich offenbart, dass sie keine Minute geschlafen habe. "Ach echt, wirklich?" Auf die Goldfahrt Veniers angesprochen, sagt der 33-Jährige: "Ich freue mich mehr, als wenn ich selbst gewonnen hätte. Und zwar, weil uns bewusst ist, was alles dahintersteckt und wir zusammen durchgemacht haben."

Tränen in den Augen

Er habe Tränen in den Augen gehabt. "Und zwar schon, als sie durchs Ziel gefahren ist, denn mir war klar, das musste zumindest eine Medaille sein", so Walder.

Venier sagt über ihre Beziehung mit Walder: "Wir lassen uns beide nicht mehr aus. Wir haben uns damals gesehen und gewusst, dass es passt. Christian hat einen trockenen Humor, da zipfen wir uns genügend, aber das verpasst Würze und hält jung. Es ist fast schon kitschig", verriet sie.