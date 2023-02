Deutsche Kalicki mit Gold-Premiere bei WM

Die Deutsche Kim Kalicki hat sich nach zuletzt zweimal WM-Silber erstmals den Weltmeistertitel im Zweierbob gesichert.

Die 25-Jährige setzte sich am Samstag in St. Moritz mit Anschieberin Leonie Fiebig knapp vor den Landsfrauen Lisa Buckwitz/Kira Lipperheide durch (+0,05 Sek.). Dritte wurde Kaillie Humphries aus den USA. Die deutsche Olympiasiegerin Laura Nolte, die in der Vorwoche WM-Gold im Monobob geholt hatte, stürzte im dritten Durchgang und kam nicht ins Ziel.

Österreichische Schlitten war in den Frauenrennen in St. Moritz nach dem im August erlittenen Schlaganfall von Pilotin Katrin Beierl nicht am Start. Bei den Männern startete Markus Treichl mit seiner aus Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber bestehenden Crew am Nachmittag (ab 13.00 Uhr) mit den ersten zwei von vier Läufen in den Vierer-Bewerb.