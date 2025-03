Historisch! ÖSV-Star holt Gesamtweltcup

Der Traum von Matej Svancer vom Gesamtweltcupsieg im "Park & Pipe" der Freeskier hat sich am Freitag doch noch erfüllt.

Der 20-jährige Salzburger hatte wegen einer Fersenprellung den Slopestyle-Bewerb beim Weltcup-Finale in Tignes auslassen müssen. Luca Harrington vergab am Freitag aber seine große Chance. Dem Neuseeländer hätte im Slopestyle ein dritter Rang gereicht, er wurde vor den Augen Svancers aber überraschend nur Zehnter.

Svancer holte damit die erste Kristallkugel für das rot-weiß-rote Freeski-Team überhaupt. Trotz seiner Blessur wird das für den Salzburger umso mehr Motivation sein, um bei den Snowboard- und Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften im Engadin um die Medaillen mitkämpfen zu können.

Bei den Frauen schaffte die Tirolerin Lara Wolf im Finale den sechsten Rang. Wolf freute sich nach Rang drei im Big Air am Kreischberg über ihr nächstes gutes Resultat nach ihrem Comeback und tankte Selbstvertrauen für die WM in zwei Wochen in der Schweiz.

"Das Ergebnis zeigt, dass ich auch im Slopestyle gut dabei bin - die WM kann also kommen", meinte Wolf, und Cheftrainer Martin Premstaller blickte gleich noch weiter. "Lara hat das gut gemacht und mit Rang sechs wieder wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation gesammelt."