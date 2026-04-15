Trump postet schon wieder Bild mit Jesus

Donald Trump sorgt erneut für Empörung m Netz: Nach heftiger Kritik legt der US-Präsident nach. Diesmal zeigt ihn ein KI-Bild Seite an Seite mit Jesus.

Nach der massiven Kritik an Donald Trump für seine Darstellung als Jesus in den sozialen Medien hat der US-Präsident nachgelegt. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte er ein von einem anderen Internet-Nutzer generiertes Bild, das ihn diesmal Seite an Seite mit Jesus Christus zeigt, der ihn umarmt.

Provokanter Kommentar

Trump selbst kommentiert den Beitrag provokant: "Die wahnsinnige, radikale Linke dürfte das nicht mögen, aber ich finde das recht nett". Damit reagierte er direkt auf die anhaltende Kritik an seinen Postings.

© Truth Social

Wilde Posting-Serie

In weiteren, in kurzem Abstand nacheinander veröffentlichten Posts schrieb er, Chinas Präsident Xi Jinping werde sich bei ihm mit einer Umarmung für die Öffnung der Straße von Hormuz bedanken, und teilte einen kritischen Artikel über die Verteidigungspolitik des britischen Premierministers Keir Starmer.

Rundumschlag gegen Gegner

Außerdem ärgerte er sich darüber, dass der frühere US-Präsident Barack Obama auf Titelseiten von Zeitschriften mit Heiligenschein dargestellt worden sei, ohne dass es eine Welle der Empörung gegeben habe. Abgerundet wurde der Reigen der Posts von einer länglichen Ausführung über die anstehende Verlängerung eines Gesetzes zu den Befugnissen der Geheimdienste im US-Repräsentantenhaus.

Frühere Jesus-Darstellung gelöscht

Zuletzt hatte es harsche Kritik an Trump für sein Selbstbildnis als Jesus gegeben. Am Sonntagabend war auf Trumps Profil auf der Plattform Truth Social ein Bild veröffentlicht worden, das ihn als Jesus zeigt - kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. Darauf war der US-Präsident zu sehen, wie er einem liegenden Mann die Hand auflegt. Um Trump herum blicken unter anderem ein Soldat und eine Krankenschwester zu ihm auf. Auch die US-Flagge, die Freiheitsstatue und ein Adler als Wappentier der Vereinigten Staaten sind zu sehen. Mittlerweile ist der entsprechende Beitrag samt Bild gelöscht. Trump erklärte später, seiner Meinung nach sei er in dem Bild als "Arzt" zu sehen gewesen.