Die meisten Flugpassagiere bevorzugen im Flieger den Platz am Fenster. Doch das nächste Mal, wenn Sie einen Flug buchen, sollten Sie vielleicht überdenken, ob Sie nicht doch am Gang sitzen wollen. Denn diese Plätze ermöglichen mittels "Geheim-Knopf" mehr Platz im engen Flugzeug.



Den unter der Armlehne des Gangplatzes befindet sich ein kleiner, versteckter Knopf. Beim Drücken lässt sich damit die Armlehne lockern und nach oben heben, obwohl dies früher nie möglich war. Bei vielen Fluglinien wird der "Geheim-Knopf" nun integriert, um das Platznehmen für übergewichtige oder invalide Personen zu erleichtern, berichtet "Focus Online". Auch das Putzen der Sitzreihen wird mit dem kleinen Trick erleichtert. In allen Airlines ist der Knopf jedoch nicht verbaut.