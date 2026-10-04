7,4 Millionen Besucher! Oktoberfest stellt neuen Rekord auf

Die Wiesn hat 2026 alle bisherigen Besucherrekorde gebrochen. 7,4 Millionen Menschen strömten heuer auf das Münchner Oktoberfest – so viele wie noch nie zuvor.

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Dass die Wiesn heuer auf Rekordkurs liegt, zeichnete sich bereits zur Halbzeit ab. Nach der ersten Woche waren rund 3,8 Millionen Menschen auf der Theresienwiese. Das waren 300.000 mehr als im Vorjahr und sogar 400.000 mehr als zur gleichen Zeit im bisherigen Rekordjahr 2023.

Besucherandrang sorgt für volle Zelte

Vor allem am letzten Wiesn-Samstag wurde der Andrang enorm. Viele große Festzelte waren bereits am Nachmittag voll, zeitweise wurden sogar die Eingänge zum Gelände geschlossen. Auch die Biergärten waren laut Bilanz der Stadt und des BR dicht gedrängt. Das nachgeschärfte Sicherheitskonzept habe laut Wiesn-Chef Christian Scharpf funktioniert.

Bierkonsum leicht rückläufig

Trotz des Besucherrekords wurde nicht automatisch mehr Bier getrunken. Bereits zur Halbzeit lag der Bierkonsum leicht unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig stieg der Konsum von alkoholfreiem Bier um 4,5 Prozent, während der Weißbier-Konsum um 15 Prozent zulegte – auch wegen der teils sommerlichen Temperaturen.

© Getty Images

447.000 Gäste auf der Oidn Wiesn

Auch die Oide Wiesn war gut besucht: 447.000 Menschen kamen laut der aktuellen Bilanz dorthin. Insgesamt dauerte das Oktoberfest 2026 vom 19. September bis zum 4. Oktober und damit 16 Tage.

Schattenseiten trotz Besucherrekord

Der Besucherrekord wird allerdings auch von schweren Unfällen überschattet. Erst am letzten Wiesn-Tag wurde ein 47-jähriger Mitarbeiter an einer Schiffsschaukel auf der Oidn Wiesn schwer verletzt und musste vor Ort reanimiert werden. Er kam anschließend ins Krankenhaus. Bereits am 21. September war ein 52-jähriger Mitarbeiter bei einem Unfall am 85 Meter hohen Freefall-Tower "Hangover" tödlich verletzt worden. Er wurde von der herabfahrenden Gondel getroffen und eingeklemmt und starb später im Krankenhaus. Die genauen Umstände beider Unfälle werden ermittelt.