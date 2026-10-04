Vater und Sohn in Wald erschossen

In einem Waldgebiet nahe dem norwegischen Halden sind am Morgen zwei Menschen erschossen worden.

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Eine weitere Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Bei dem mutmaßlichen, am Tatort festgenommenen Täter handelt es sich Polizeiangaben zufolge um einen Mann Ende 20. Er wurde wegen Mordes angeklagt.

© EPA

Berichten zufolge waren die beiden Todesopfer, ein Mann um die 70 Jahre und dessen Sohn um die 40 Jahre, Teil einer Jagdgesellschaft. Die Polizei geht laut NTB davon aus, dass der mutmaßliche Täter nicht Teil dieser Gruppe war. Er wurde demnach von Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.