Achterbahn im Stadion! Schweiz plant Mega-Arena

Während in Österreich weiter über eine moderne Multifunktionsarena diskutiert wird, liegen in der Schweiz bereits konkrete Pläne auf dem Tisch. Der FC Sion will ein spektakuläres Stadion für Fußball, Konzerte und zahlreiche weitere Veranstaltungen bauen.

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Der ehemalige Klub von ÖFB-Tormann Heinz Lindner hat die Pläne für das neue "Cervin Coliseum" bei den zuständigen Behörden eingereicht. Die Kosten werden mit rund 480 Millionen Euro angegeben. Bei Fußballspielen sollen 21.000 Fans Platz finden, bei anderen Veranstaltungen sogar bis zu 33.000 Besucher.

Neben den Partien des FC Sion sind rund 100 weitere Events pro Jahr vorgesehen. Ein verschließbares Dach soll die Arena zusätzlich vielseitig nutzbar machen. Damit soll das Stadion nicht nur Fußballfans, sondern auch Konzertbesucher und andere Eventgäste anziehen.

Hotel und Achterbahn geplant

Das Projekt soll auch abseits des Spielfelds einiges bieten. Besonders auffällig ist eine geplante Achterbahn, die Teil der Arena werden soll. Zusätzlich ist ein Hotel mit 80 Zimmern vorgesehen.

Wie das fertige Stadion aussehen könnte, zeigt bereits ein Video auf dem YouTube-Kanal von Sion-Präsident Christian Constantin. Ob und wann das Projekt tatsächlich umgesetzt wird, hängt von den weiteren behördlichen Schritten ab.

Österreich diskutiert weiter über neue Arena

Während die Schweiz ein konkretes Vorhaben verfolgt, wird in Österreich seit Jahren über eine moderne Multifunktionsarena diskutiert. Auch Bundeskanzler Christian Stocker hatte sich offen für eine zeitgemäße Spielstätte gezeigt: "Wir sehen natürlich das Bedürfnis, eine Spielstätte zu haben, die den modernen Anforderungen entspricht. Wir verschließen uns dem in keiner Weise."

Besonders ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick macht sich für eine neue Arena stark. Im September 2025 kritisierte er, dass Österreich trotz seiner guten Voraussetzungen über keine moderne Eventarena verfüge. Das Schweizer Projekt zeigt nun, wie weit solche Pläne gehen können – mit Fußball, Konzerten, Hotel und sogar einer Achterbahn unter einem Dach.