Bei Festnahme: 44-Jährige beißt zwei Polizisten

Die Frau hatte in einer Bankfiliale randaliert.

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OÖ. Kurioser und zugleich heftiger Polizeieinsatz in Grieskirchen: Eine 44-jährige Frau hat am Dienstag in einer Bankfiliale randaliert und bei ihrer Festnahme zwei Polizisten verletzt. Beide Beamten mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei war am Nachmittag wegen einer randalierenden Kundin zu der Bank gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich die 44-Jährige noch immer nicht beruhigt. Mehrere Versuche der Polizisten, die Situation zu deeskalieren, blieben erfolglos.

Schließlich ging die Frau auf die Beamten los. Die Polizisten nahmen sie daraufhin fest. Doch selbst beim Anlegen der Handfesseln setzte sich die 44-Jährige heftig zur Wehr: Sie biss beide Beamten in die Unterarme. Einen der Polizisten biss sie zusätzlich in den Unterschenkel.

Die Bisse waren so schwer, dass beide Polizisten im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch die 44-Jährige wurde nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht.