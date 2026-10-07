Stroh-Lkw ging vor Tunnel Flammen auf

Der brennende Stroh-Laster stellte für die Einsatzkräfte eine Herausforderung dar.

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Sbg. Feueralarm im Pongau: Bei Schwarzach ist ein mit Stroh beladener Lastwagen in Brand geraten. Der Lkw fing direkt vor dem Portal des Schönbergtunnels Feuer. Mehrere Feuerwehren sind derzeit im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

© FF Schwarzach

Der brennende Stroh-Laster stellt die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung. Laut Feuerwehr dauerten die Arbeiten Stunden an. Während des Einsatzes war daher mit Behinderungen in diesem Bereich zu rechnen.