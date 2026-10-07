Großeinsatz
Stroh-Lkw ging vor Tunnel Flammen auf
Sbg. Feueralarm im Pongau: Bei Schwarzach ist ein mit Stroh beladener Lastwagen in Brand geraten. Der Lkw fing direkt vor dem Portal des Schönbergtunnels Feuer. Mehrere Feuerwehren sind derzeit im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Auch interessant
Der brennende Stroh-Laster stellt die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung. Laut Feuerwehr dauerten die Arbeiten Stunden an. Während des Einsatzes war daher mit Behinderungen in diesem Bereich zu rechnen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden