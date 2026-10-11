Zu gefährlich
Beliebter Klettersteig am Attersee gesperrt
Die beliebte Route auf den Mahdlgupf im Bezirk Vöcklabruck darf aktuell nicht mehr begangen werden. Auf der Website informiert eine Warnung in großen roten Buchstaben über die Maßnahme: "Der Klettersteig ist aufgrund eines Seilbruchs gesperrt!" Zudem gibt es die klare Ansage: "Begehung verboten!"
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Mehrere Brüche im Stahlseil
Wie die "OÖN" berichten, wurden entlang der Strecke sogar mehrere Seilbrüche festgestellt. Dadurch ist eine sichere Begehung nicht mehr möglich. Der Steig erfordert eine Sanierung und steht Bergsportlern erst in der Saison 2027 wieder zur Verfügung.
Sperre gilt bis 2027
Sowohl die Gemeinde Steinbach als auch der Obmann des Errichtungs- und Erhaltungsvereins warnen vor einer Nutzung. Eine Wiederöffnung im laufenden Jahr ist ausgeschlossen. Ab November greift ohnehin die reguläre Wintersperre, die bis Ende März dauert.
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