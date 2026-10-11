Beliebter Klettersteig am Attersee gesperrt

Der Attersee-Klettersteig auf den Mahdlgupf in Steinbach am Attersee ist ab sofort gesperrt. Mehrere Seilbrüche machen die Route auf den 1.261 Meter hohen Gipfel derzeit zu gefährlich für Bergsportler.

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Die beliebte Route auf den Mahdlgupf im Bezirk Vöcklabruck darf aktuell nicht mehr begangen werden. Auf der Website informiert eine Warnung in großen roten Buchstaben über die Maßnahme: "Der Klettersteig ist aufgrund eines Seilbruchs gesperrt!" Zudem gibt es die klare Ansage: "Begehung verboten!"

Mehrere Brüche im Stahlseil

Wie die "OÖN" berichten, wurden entlang der Strecke sogar mehrere Seilbrüche festgestellt. Dadurch ist eine sichere Begehung nicht mehr möglich. Der Steig erfordert eine Sanierung und steht Bergsportlern erst in der Saison 2027 wieder zur Verfügung.

Sperre gilt bis 2027

Sowohl die Gemeinde Steinbach als auch der Obmann des Errichtungs- und Erhaltungsvereins warnen vor einer Nutzung. Eine Wiederöffnung im laufenden Jahr ist ausgeschlossen. Ab November greift ohnehin die reguläre Wintersperre, die bis Ende März dauert.