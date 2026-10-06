Bestseller-Autor stirbt einen Tag bevor neues Buch rauskommt

Der britische Bestsellerautor und ehemalige Politiker Jeffrey Archer ist tot.

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Der Schriftsteller starb unerwartet im Alter von 86 Jahren, wie sein Verlag Harper Collins am Montag mitteilte. Demnach starb Archer "friedlich in seinem Zuhause zwischen zwei Schreibphasen". Die Lektorin Kate Elton würdigte ihn als "Meistererzähler und Traum eines jeden Lektors".

Einem Bericht der Boulevardzeitung "Sun" zufolge signierte Archer noch am Sonntag Bücher bei einer Veranstaltung in London. In dieser Woche sollte er zudem beim Literaturfestival in Cheltenham auftreten, um über sein jüngstes Werk "Adam and Eve" zu sprechen - das er selbst als seinen letzten Roman bezeichnete. Die Veröffentlichung des Buches war für Dienstag geplant.

Archers Leben war fast ebenso schillernd wie das seiner Romanhelden. Seine Polit-Karriere begann 1969 im Alter von 29 Jahren, als er nach seinem Oxford-Studium einen Parlamentssitz errang. 1974 ging er jedoch fast pleite, machte aus seinen Negativerfahrungen aber sein erstes Buch "Not A Penny More, Not A Penny Less", das 1975 erschien.

300 Millionen Bücher verkauft

In der Folge kam eine ganze Serie von Roman-Bestsellern heraus, deren Handlung sich zumeist im Milieu der Reichen und Mächtigen abspielte. In deutscher Sprache erschienen unter anderem "Der Aufstieg", "Imperium" und "Ein Mann von Ehre". Laut seiner Website verkaufte der Schriftsteller und Ex-Politiker weltweit mehr als 300 Millionen Exemplare seiner Romane.

1985 waren Archers Verdienste von der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher gewürdigt worden, die ihn zum Vizechef der konservativen Tories ernannte. Bereits ein Jahr später musste er jedoch wegen einer Geldzahlung an die Prostituierte Monica Coghlan zurücktreten. 1987 strengte er einen Verleumdungsprozess gegen die Zeitung "Daily Star" an, weil das Blatt ihm eine Affäre mit Coghlan nachgesagt hatte.

Vier Jahre Haft

Dank zahlreicher Manipulationen gewann Archer den Prozess. Unter anderem hatte er einen Freund um ein falsches Alibi gebeten. Im Juli 2001 wurde er wegen Meineides, Urkundenfälschung und Anstiftung zur Falschaussage zu vier Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Wegen weiterer Enthüllungen über seine Affären musste er später zurücktreten.

2003 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen. 2014 gab er eine Prostatakrebs-Diagnose bekannt. 2024 schied er aus dem House of Lords aus, dem britischen Oberhaus im Parlament.