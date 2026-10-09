Das lange Warten auf David Alabas großes Comeback

David Alaba fühlt sich bereit für sein Udinese-Debüt am Montag.

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Das lange Warten könnte endlich ein Ende haben. Seit 2. Juli (0:3 gegen Spanien) stand Alaba nicht mehr in einem Pflichtspiel am Fußballfeld. In Vereinsfarben muss man bis zum 23. Mai bei Real Madrid zurückgehen.

Doch beim anstehenden Duell seines neuen Klubs Udinese Calcio gegen den FC Torino am Montag (20.45 Uhr/live DAZN & im OE24-Live-Ticker) könnte es endlich wieder soweit sein.

Trainer Kosta Runjaic, der Alaba laut dessen Aussagen bei der Vorstellung vom Projekt überzeugt hat, soll die Einsatz-Entscheidung wohl erst kurzfristig fällen. Je nach italienischem Medium ist von weiterer Geduld bis hin zu einer Startelf-Überraschung alles möglich. Die Frage nach der langen Pause richtet sich natürlich nach der Fitness des 34-Jährigen.

Alaba fühlt sich bereit für Pflichtspiel-Luft

"All diese Gerüchte (um fehlende Fitness, Anm.) interessieren mich weniger. Ich habe mit der Mannschaft trainiert und ich kann sagen, dass ich bereit bin zu spielen", tönte der ÖFB-Kapitän bereits. Mittlerweile gibt es auch die ersten Bilder vom Team-Training des Wieners. Ob er den vollen Umfang bereits absolvieren kann, das lässt der Verein wohl bewusst außen vor.

David Alaba im Udinese-Training © Udinese Calcio/Instagram

Seine Erfahrung könnte der Verein im Duell mit dem Tabellen-Nachbar definitiv gebrauchen, nominell ist ein Bankplatz aber naheliegender. Immerhin soll der wertvollste Spieler des Vereins, Ex-Salzburger Oumar Solet, nach Verletzung in die Innenverteidigung zurückkehren.

Aber selbst wenn er in Turin noch keine Minuten bekommen sollte, das lange Warten hat für den Österreicher wohl bald ein Ende.