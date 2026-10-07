Die Kaiserin: Finale für Sisi-Hit auf Netflix

Die Kaiserin - der Trailer zur finalen Staffel ist da, jetzt reinklicken!

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Die neuen Folgen von Die Kaiserin starten am Donnerstag, 12. November 2026, auf Netflix. Seit ihrer Premiere begeistert die beliebte Historienserie rund um das bewegende Leben von Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sisi, ein breites internationales Publikum.

Ungewissheit

Nachdem die zweite Staffel im November 2024 veröffentlicht worden war, herrschte unter den Zusehern lange Ungewissheit über die Fortsetzung.

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Betrug und Krisen

Inhaltlich zeigt der Trailer so einiges: Es wird die Untreue von Kaiser Franz Joseph (Philip Froissant) thematisiert und die Zuneigung zwischen Sisi (Devrim Lingnau) und dem Grafen Andrássy (Dejan Bucin).

Auch die sich zuspitzenden politischen Herausforderungen nehmen Platz ein, sowie der Fortgang von Erzherzog Maximilian und seiner Charlotte nahc Mexiko.

Sisis Schwiegermutter Sophie meint zum Ende des Trailers hin, dass vielleicht nur Elisabeth in Erinnerung bleiben werde...