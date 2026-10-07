oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Historien-Hit

Die Kaiserin: Finale für Sisi-Hit auf Netflix

SR
von
Sisi in historischer Kleidung mit Perlenkette und Sternen im Haar blickt zur Seite.
© Netflix
Die Kaiserin - der Trailer zur finalen Staffel ist da, jetzt reinklicken!
OE24 auf Google bevorzugen

Die neuen Folgen von Die Kaiserin starten am Donnerstag, 12. November 2026, auf Netflix. Seit ihrer Premiere begeistert die beliebte Historienserie rund um das bewegende Leben von Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sisi, ein breites internationales Publikum.

Auch interessant

Erster Eklat um Kim Virginia Grey

Batman muss Drehpause einlegen

"Kommissar Rex"-Star Gedeon Burkhard wegen Geld-Not im Container

Ungewissheit

Nachdem die zweite Staffel im November 2024 veröffentlicht worden war, herrschte unter den Zusehern lange Ungewissheit über die Fortsetzung.

Betrug und Krisen

Inhaltlich zeigt der Trailer so einiges: Es wird die Untreue von Kaiser Franz Joseph (Philip Froissant) thematisiert und die Zuneigung zwischen Sisi (Devrim Lingnau) und dem Grafen Andrássy (Dejan Bucin).

Auch die sich zuspitzenden politischen Herausforderungen nehmen Platz ein, sowie der Fortgang von Erzherzog Maximilian und seiner Charlotte nahc Mexiko.

Sisis Schwiegermutter Sophie meint zum Ende des Trailers hin, dass vielleicht nur Elisabeth in Erinnerung bleiben werde...

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Kommissar Rex"-Star Gedeon Burkhard wegen Geld-Not im Container

"Social Reckoning": Die Wahrheit über Facebook

Waghalsige Aufnahmen von London

Erster Eklat um Kim Virginia Grey

Wespen erreichen im Herbst ihren Höhepunkt

Batman muss Drehpause einlegen

Die Kaiserin: Finale für Sisi-Hit auf Netflix

ÖSTERREICH bei U2-Geheimkonzert

Andrea Kdolsky über Maßnahmen und Neuinfektionen

Nagelneues BMW M4 Coupé versenkt