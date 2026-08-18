Diesen Mähroboter ohne Begrenzungskabel wollen gerade alle haben

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Rasenmähen gehört für viele zum Sommer dazu. Schön ist es trotzdem, wenn jemand anderes die Arbeit übernimmt. Genau deshalb sind moderne Mähroboter inzwischen so interessant. Besonders praktisch wird es, wenn Sie dafür nicht erst ein Begrenzungskabel durch den halben Garten verlegen müssen.

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Aktuell gibt es das Modell bei Amazon für 648 Euro statt 799 Euro UVP. Damit wird der ohnehin spannende Gartenhelfer gerade noch interessanter.

Redaktionscheck: Genau so wünschen wir uns einen modernen Mähroboter

Das Verlegen eines Begrenzungskabels war lange einer der nervigsten Punkte beim Kauf eines Mähroboters. Kabel ausrollen, Garten abstecken, Position korrigieren und später bei Veränderungen möglicherweise wieder von vorne anfangen.

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel © Navimow

Beim Navimow i105E fällt dieser Schritt weg.

Stattdessen kombiniert der Roboter RTK-Navigation mit Kameratechnik und KI-gestützter Kartierung. Die Grenzen des Mähbereichs werden virtuell festgelegt. Das ist besonders angenehm, wenn Sie Beete verändern, Gartenmöbel umstellen oder bestimmte Bereiche künftig vom Mähen ausschließen möchten.

Für uns ist das der entscheidende Komfortgewinn.

Bis zu 600 Quadratmeter Rasen können abgedeckt werden

Navimow empfiehlt den i105E für Flächen bis 500 Quadratmeter, maximal sind laut Produktangaben 600 Quadratmeter möglich.

Damit passt das Modell ziemlich gut zu klassischen Hausgärten. Statt den Samstagvormittag mit Rasenmähen zu verbringen, können Sie sich um die Dinge kümmern, die im Garten tatsächlich Spaß machen.

Kaffee auf die Terrasse, Liegestuhl raus und der Roboter erledigt währenddessen seine Runden – so gefällt uns Gartenarbeit deutlich besser.

Besonders spannend: Kamera und Hinderniserkennung

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel © Navimow

Ein moderner Mähroboter sollte nicht einfach blind über den Rasen fahren. Deshalb gefällt uns die Kombination aus Satellitennavigation und visueller Erkennung beim Navimow besonders gut.

Die Technik soll dem Roboter helfen, sich zuverlässig auf dem Grundstück zurechtzufinden und Hindernisse zu erkennen. Gerade in einem Garten, in dem Spielzeug, Gartenmöbel oder andere Dinge nicht immer millimetergenau an derselben Stelle stehen, ist das praktisch.

Hinzu kommt der beworbene Igelschutz. Wir würden den Roboter trotzdem bevorzugt tagsüber fahren lassen, wenn nachtaktive Gartenbewohner deutlich seltener unterwegs sind.

Unser Tipp für den Spätsommer

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel © Navimow

Gerade jetzt kann sich ein Mähroboter noch richtig lohnen. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen, doch der Rasen wächst weiter.

Und eigentlich möchten Sie die letzten schönen Nachmittage doch nicht hinter einem Rasenmäher verbringen.

Lassen Sie den Navimow lieber regelmäßig kleinere Mengen Gras schneiden. Dadurch bleibt der Rasen gepflegt, während Sie sich schon um Beete, Terrasse und die ersten Vorbereitungen für den Herbst kümmern können.

Unser Fazit zum Navimow i105E

Was uns am Konzept gefällt, ist nicht irgendein einzelnes spektakuläres Feature. Es ist die Kombination: kein Begrenzungskabel, automatische Kartierung, RTK- und Kamera-Navigation, Hinderniserkennung und eine Flächenleistung von bis zu 600 Quadratmetern.

Das fühlt sich nach der Generation Mähroboter an, bei der der Komfort endlich schon bei der Einrichtung beginnt.

Aktuell kostet der Navimow i105E bei Amazon 648 Euro statt 799 Euro UVP. Wenn Sie ohnehin über einen Mähroboter nachdenken, könnte das genau der richtige Moment sein, Ihren Rasen noch vor dem Herbst ein gutes Stück selbstständiger zu machen.

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