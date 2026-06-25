Fussball
TV
E-Paper
Sport

Boss-Ansage

Geheim-Plan: Sensations-Deal um Bayern-Star Olise

OR
von
Ein Spieler des FC Bayern München jubelt im roten Trikot im Stadion.
© Getty Images
Bayern-Star Michael Olise sorgt derzeit bei der WM für Schlagzeilen. Doch nach der Endrunde kündigt sich nun ein absoluter Hammer-Deal für den Franzosen an.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit seinem Wechsel von Crystal Palace zum FC Bayern München ist der 24-jähriger französische Nationalspieler Michael Olise endgültig in der Fußball-Elite angekommen. Beim deutschen Meister zählt er zu den absoluten Sieg-Garanten und hat auch das Interesse von Real Madrid auf sich gezogen.

Auch interessant

Alle Bayern-Fotos gelöscht! Real plant Olise-Hammer

Transfer-Knall: Bayern wollen Top-Talent verkaufen

Bayern-Boss mit Ansage an Real

Ob er nächstes Jahr weiterhin in der deutschen Bundesliga aufspielen wird, ist noch nicht sicher. Derzeit stehen alle Zeichen aber darauf, dass er den Bayern die Treue hält. Dennoch kündigt sich ein Millionen-Deal um den neuen Fußball-Superstar an.

Boss träumt von Deal

Denn während einem Event in New York sprach Adidas-CEO Björn Gulden offen über die Strahlkraft des Franzosen. Demnach plant der Sportartikel-Hersteller, Olise nach der WM unter Vertrag zu nehmen.

Hamburg, Germany - February 4: Bjoern Gulden (CEO adidas AG) gestures during the SPOBIS Conference at Congress Center Hamburg on February 4, 2026 in Hamburg, Germany. (Photo by Marco Steinbrenner/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Adidas-CEO Björn Gulden hat große Pläne. © DeFodi Images via Getty Images

Hintergrund ist nämlich, dass der Bayern-Star bisher bei keinem Ausrüster unterschrieben hat und demnach frei zu haben wäre. Ein Deal würde Adidas enorm viel Gewinn bringen, allerdings ist es noch kein Indiz dafür, wo die Zukunft des Angreifers ist. Denn genauso wie die Bayern steht auch Real Madrid beim deutschen Hersteller unter Vertrag.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

So will Rangnick Argentinien schocken!

Geheim-Plan: Sensations-Deal um Bayern-Star Olise

Trauer-Schock bei Frankreich! Deschamps reist ab

Brasilien-Star vor Pleite?

Bald 60-jähriger Japaner Miura verlängerte Profi-Vertrag

Laimer verlängert bei Bayern!

Ex-Bayern-Star wird neuer Bullen-Trainer

Ex-Rapid-Kapitän Schwab unterschreibt bei Ried

Politische Einflussnahme: FIFA sperrt Verband von ALLEN Bewerben

"Zwickmühle" - Klopp bricht Interview ab