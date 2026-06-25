Geheim-Plan: Sensations-Deal um Bayern-Star Olise

Bayern-Star Michael Olise sorgt derzeit bei der WM für Schlagzeilen. Doch nach der Endrunde kündigt sich nun ein absoluter Hammer-Deal für den Franzosen an.

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Seit seinem Wechsel von Crystal Palace zum FC Bayern München ist der 24-jähriger französische Nationalspieler Michael Olise endgültig in der Fußball-Elite angekommen. Beim deutschen Meister zählt er zu den absoluten Sieg-Garanten und hat auch das Interesse von Real Madrid auf sich gezogen.

Ob er nächstes Jahr weiterhin in der deutschen Bundesliga aufspielen wird, ist noch nicht sicher. Derzeit stehen alle Zeichen aber darauf, dass er den Bayern die Treue hält. Dennoch kündigt sich ein Millionen-Deal um den neuen Fußball-Superstar an.

Boss träumt von Deal

Denn während einem Event in New York sprach Adidas-CEO Björn Gulden offen über die Strahlkraft des Franzosen. Demnach plant der Sportartikel-Hersteller, Olise nach der WM unter Vertrag zu nehmen.

Adidas-CEO Björn Gulden hat große Pläne. © DeFodi Images via Getty Images

Hintergrund ist nämlich, dass der Bayern-Star bisher bei keinem Ausrüster unterschrieben hat und demnach frei zu haben wäre. Ein Deal würde Adidas enorm viel Gewinn bringen, allerdings ist es noch kein Indiz dafür, wo die Zukunft des Angreifers ist. Denn genauso wie die Bayern steht auch Real Madrid beim deutschen Hersteller unter Vertrag.