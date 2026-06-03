TV
Radio
E-Paper
Sport

Treffen in Italien

Glasner-Krimi: Dreikampf mit Star-Trainern um Milan-Job

OR
von
LEIPZIG, GERMANY - MAY 27: Oliver Glasner of Crystal Palace celebrates at the end of the UEFA Conference League Final 2026 match between Crystal Palace FC and Rayo Vallecano de Madrid at Football Arena Leipzig on May 27, 2026 in Leipzig, Germany. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)
© Getty Images
Der AC Milan hat Interesse, Oliver Glasner als neuen Trainer nach Italien zu holen, doch den Erfolgscoach aus Österreich erwartet ein harter Dreikampf mit zwei absoluten Top-Männern.
OE24 auf Google bevorzugen

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace erreicht, was kein Trainer vor ihm geschafft hat. Der 51-jährige Österreicher gewann mit dem Londoner Traditionsverein den FA Cup und die Conference League.

Auch interessant

Traum-Abschied! Glasner schreibt Europacup-Geschichte

Fix: Oliver Glasner trifft  Milan-Boss Cardinale

Schinkels: Señor Glasner lacht mit Arteta und Enrique

Nach diesen historischen Erfolgen hat er allerdings seinen Vertrag auslaufen lassen und sucht nun nach einer neuen Herausforderung. Bereits der FC Liverpool, Manchester United, Tottenham und der FC Chelsea sollen Interesse am Erfolgscoach gehabt haben, haben sich am Ende allerdings für andere Kandidaten entschieden.

Nun deutet alles darauf hin, dass Glasners Erfolgsgeschichte in Italien weitergehen könnte. Dieser Tage reiste er nach Mailand, um sich mit den Verantwortlichen des AC Milan für Verhandlungen zu treffen.

Milan will zurück an die Spitze

Die "Nerazzurri" haben nach dem blamablen Saisonfinale, als man noch einen Startplatz in der Champions League verspielt hatte, sich von der kompletten sportlichen Führungsebene getrennt. Der Plan mit dem Österreicher: Er soll den 19-fachen italienischen Meister und siebenfachen Champions-League-Sieger zurück an die Spitze der Serie A und Europas führen.

MILAN, ITALY - MAY 24:Alexis Saelemaekers and Luka Modric of AC Milan dejecteds after the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on May 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Milan-Star Luka Modric. © Getty Images

Dafür sind, laut mehreren Berichten, allerdings noch zwei weitere prominente Namen auf der Kandidatenliste. Der erst kürzlich entlassene Liverpool-Coach Arne Slot und der&nbsp;Mauricio&nbsp;Pochettino, Teamchef der US-Nationalmannschaft, der nach der WM wieder frei sein könnte.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - MAY 31: Mauricio Pochettino, head coach of United States, gestures during the international friendly match between United States and Senegal at Bank of America Stadium on May 31, 2026 in Charlotte, North Carolina. (Photo by John Dorton/USSF/Getty Images)
Mauricio Pochettino hat gute Chancen. © Getty Images
BIRMINGHAM, ENGLAND - MAY 15: Arne Slot, head coach of Liverpool, issues instructions during the Premier League match between Aston Villa and Liverpool at Villa Park on May 15, 2026 in Birmingham, England. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images)
Auch Ex-Liverpool-Coach Arne Slot steht auf der Milan-Liste. © Getty Images

Glasner hat noch zwei Alternativen

Sollte einer der beiden Kandidaten sich am Ende gegen Glasner durchsetzen, wäre es der nächste heftige Rückschlag für den Erfolgscoach. Dann gäbe es für ihn derzeit nur noch zwei Möglichkeiten.

LEIPZIG, GERMANY - MAY 27: Oliver Glasner Manager / Head Coach of Crystal Palace celebrates with the Conference League Trophy after the UEFA Conference League Final 2026 match between Crystal Palace FC and Rayo Vallecano de Madrid at Football Arena Leipzig on May 27, 2026 in Leipzig, Germany. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
Oliver Glasner könnte nach dem Conference-League-Triumph eine Pause machen. © Getty Images

Einerseits hält sich Glasner die Option offen, vorerst eine Pause einzulegen und auf den nächsten Top-Job zu warten, der frei wird. Andererseits hat sich der FC Fulham von Marco Silva getrennt, der als Mourinho-Nachfolger zu Benfica Lissabon gehen wird.

Fulham wäre sportlich zwar nicht der große Name, den sich der 51-Jährige erhofft hat. Dafür könnte er in London bleiben, wo sich seine Familie wohl fühlt und den Europa-League-Finalisten 2010 nach mehreren Jahren der Erfolgslosigkeit aus dem Tiefschlaf zu wecken.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Einreiseprobleme? Rangnick verzichtet auf Baumgartner-Ersatz

Totales WM-Chaos: Erstes Spiel schon abgesagt

Emotional: Baumgartner-Frau gibt ÖFB-Star Kraft

Transfer-Knall: Arsenal will Bayern Wunschspieler wegschnappen

Wechsel perfekt: Ilzer holt Wimmer nach Hoffenheim

Kurz vor WM-Start: Messi-Statue wird abgerissen

Glasner-Krimi: Dreikampf mit Star-Trainern um Milan-Job

Interne Vorwürfe: Max Eberl kämpft um Bayern-Job

1860 München muss in Regionalliga zwangsabsteigen

DFB-Knall um verletzten Manuel Neuer