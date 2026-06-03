Glasner-Krimi: Dreikampf mit Star-Trainern um Milan-Job

Der AC Milan hat Interesse, Oliver Glasner als neuen Trainer nach Italien zu holen, doch den Erfolgscoach aus Österreich erwartet ein harter Dreikampf mit zwei absoluten Top-Männern.

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Oliver Glasner hat mit Crystal Palace erreicht, was kein Trainer vor ihm geschafft hat. Der 51-jährige Österreicher gewann mit dem Londoner Traditionsverein den FA Cup und die Conference League.

Nach diesen historischen Erfolgen hat er allerdings seinen Vertrag auslaufen lassen und sucht nun nach einer neuen Herausforderung. Bereits der FC Liverpool, Manchester United, Tottenham und der FC Chelsea sollen Interesse am Erfolgscoach gehabt haben, haben sich am Ende allerdings für andere Kandidaten entschieden.

Nun deutet alles darauf hin, dass Glasners Erfolgsgeschichte in Italien weitergehen könnte. Dieser Tage reiste er nach Mailand, um sich mit den Verantwortlichen des AC Milan für Verhandlungen zu treffen.

Milan will zurück an die Spitze

Die "Nerazzurri" haben nach dem blamablen Saisonfinale, als man noch einen Startplatz in der Champions League verspielt hatte, sich von der kompletten sportlichen Führungsebene getrennt. Der Plan mit dem Österreicher: Er soll den 19-fachen italienischen Meister und siebenfachen Champions-League-Sieger zurück an die Spitze der Serie A und Europas führen.

Milan-Star Luka Modric. © Getty Images

Dafür sind, laut mehreren Berichten, allerdings noch zwei weitere prominente Namen auf der Kandidatenliste. Der erst kürzlich entlassene Liverpool-Coach Arne Slot und der Mauricio Pochettino, Teamchef der US-Nationalmannschaft, der nach der WM wieder frei sein könnte.

Mauricio Pochettino hat gute Chancen. © Getty Images

Auch Ex-Liverpool-Coach Arne Slot steht auf der Milan-Liste. © Getty Images

Glasner hat noch zwei Alternativen

Sollte einer der beiden Kandidaten sich am Ende gegen Glasner durchsetzen, wäre es der nächste heftige Rückschlag für den Erfolgscoach. Dann gäbe es für ihn derzeit nur noch zwei Möglichkeiten.

Oliver Glasner könnte nach dem Conference-League-Triumph eine Pause machen. © Getty Images

Einerseits hält sich Glasner die Option offen, vorerst eine Pause einzulegen und auf den nächsten Top-Job zu warten, der frei wird. Andererseits hat sich der FC Fulham von Marco Silva getrennt, der als Mourinho-Nachfolger zu Benfica Lissabon gehen wird.

Fulham wäre sportlich zwar nicht der große Name, den sich der 51-Jährige erhofft hat. Dafür könnte er in London bleiben, wo sich seine Familie wohl fühlt und den Europa-League-Finalisten 2010 nach mehreren Jahren der Erfolgslosigkeit aus dem Tiefschlaf zu wecken.