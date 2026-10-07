Hauseinsturz in Wien: Vier Wohnungen aufgebrochen

Nach dem Teileinsturz eines Mehrparteienhauses in der Färbergasse mit einer Toten, brachen unbekannte Täter in vier Wohnungen ein.

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Nach dem Teileinsturz eines Hauses in der Wiener Innenstadt gibt es einen weiteren Zwischenfall: Unbekannte drangen in insgesamt 4 Wohnungen des beschädigten Gebäudes ein. Dafür brachen sie das amtliche Siegel an der Eingangstür auf und knackten die Schlösser. Auch von der Feuerwehr angebrachte Vorhängeschlösser wurden gewaltsam geöffnet.

Schaden noch unklar

In den Wohnungen sollen die Täter auf der Suche nach Beute alles durchwühlt haben. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Spurensicherung gestaltet sich wegen der schwierigen Situation in dem beschädigten Gebäude als kompliziert. Nach den Untersuchungen wurden die Wohnungen erneut von der Feuerwehr versperrt.

Ermittlungen nach Einsturz laufen

Der Hauseinsturz ereignete sich am 20. September in der Färbergasse. Teile des Gebäudes stürzten am späten Abend ganz plötzlich ein. Dabei wurden drei Menschen verletzt, eine 85-jährige Bewohnerin, die Promi-Mathematikerin und Universitätsprofessorin Inge Troch, kam unter den Trümmern ums Leben.

Gleichzeitig laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen 4 Beschuldigte wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung. Zum Zeitpunkt des Unglücks fanden in dem Haus Sanierungsarbeiten statt.