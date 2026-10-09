Horror-Flug muss wegen Turbulenzen notlanden

Auf einem Flug von Kolumbien nach New York geriet eine Avianca-Maschine in schwere Turbulenzen. Acht Menschen mussten nach der Landung in Miami ins Krankenhaus gebracht werden.

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Der Flug AV042 war am Donnerstagabend in Medellín in Kolumbien gestartet. Ziel war der Flughafen JFK in New York. Doch nach rund drei Stunden kam es zu heftigen Turbulenzen, die mehrere Menschen an Bord verletzten.

Die Maschine wurde daraufhin nach Miami umgeleitet und landete dort am Freitag gegen 3.30 Uhr Ortszeit sicher. Rettungskräfte standen bereits am Flughafen bereit, um sich um die Verletzten zu kümmern.

Mehrere Ambulanzen warten am Flughafen

Wie groß die Aufregung nach der Landung war, schilderte eine Passagierin dem US-Sender CBS. Maria Paula Jiménez berichtete, dass in unmittelbarer Nähe des Ausstiegs mehrere Rettungsfahrzeuge bereitgestanden seien.

Acht Menschen wurden schließlich in Krankenhäuser gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen waren, war zunächst nicht bekannt. Auch der genaue Zeitpunkt innerhalb des Fluges, zu dem die Turbulenzen auftraten, blieb vorerst unklar.

Ersatzflug bringt Passagiere weiter

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Für die übrigen Reisenden ging die Reise mit Verzögerung weiter. Nach Angaben von Fox News starteten die verbliebenen Passagiere am Freitagmorgen mit einem anderen Avianca-Flug in Richtung New York.

Wie es zu den heftigen Turbulenzen kam, war zunächst nicht abschließend geklärt. Ob das Wetter dafür verantwortlich war, wurde von den Behörden vorerst nicht bestätigt.