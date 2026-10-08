Jetzt fix: Mikl-Leitner ÖVP-Spitzenkandidatin für 2028

Mikl-Leitner tritt 2028 zum dritten Mal als Spitzenkandidatin an. Die ÖVP setzt wieder auf Vorzugsstimmen.

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Die Entscheidung ist gefallen: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner führt die ÖVP in die Landtagswahl Anfang 2028. Der Landesparteivorstand beschloß das am Donnerstag Vormittag einstimmig.

Zum Spitzenteam gehören Stephan Pernkopf, Christiane Teschl-Hofmeister, Anton Kasser, Karl Wilfing, Kurt Hackl und Matthias Zauner.

Auch das Vorzugsstimmenmodell kehrt zurück. In den Wahlkreisen entscheiden die Vorzugsstimmen über die Mandate, amtierende Abgeordnete bekommen einen Bonus von fünf Prozent.

Kampf um Platz eins

Die Themen für die nächsten Monate stehen fest: Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit und Kinderbetreuung. Mikl-Leitner sagt, der „eigenständige, niederösterreichische Weg" geht weiter, mit Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand. Bundeskanzler Christian Stocker war bei der Klubklausur zu Gast.

Die Ausgangslage ist heikel

2023 minimierte sich die ÖVP auf 39,93 Prozent, die FPÖ von Udo Landbauer holte 24,19 Prozent. Laut aktuellen Umfragen schrumpft der Abstand noch weiter. Bei der SPÖ steht Sven Hergovich als Spitzenkandidat fest. Beim nächsten Urnengang könnte erstmals eine Mandatsmehrheit von Freiheitlichen und Sozialdemokraten möglich sein.