Eine per KI erzeugte Stimme von ORF-Journalistin Sophie Ströbitzer verbreitet auf TikTok Fake News. Die Videos kursieren ohne ihr Wissen und setzen auf täuschend echte Falschmeldungen.

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Plötzlich die eigene Stimme in einem Video zu hören, das man selbst nie aufgenommen hat – genau das ist der ORF-Journalistin Sophie Ströbitzer passiert. Auf TikTok tauchen Clips auf, in denen eine per KI erzeugte Version ihrer Stimme vermeintliche Nachrichten verbreitet. Dabei geht es unter anderem um erfundene Geldstrafen, angebliche Preiserhöhungen und andere Falschmeldungen.

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Hinweis durch eine Kollegin

Auf die Videos wurde die Journalistin zunächst durch eine Kollegin aufmerksam, wie Ströbitzer gegenüber dem Portal "5min" berichtete. Besonders erschreckend wirkt dabei, wie echt das Ergebnis klingt: Die künstlich erzeugte Stimme ist teilweise so überzeugend, dass selbst Ströbitzer Schwierigkeiten hat, einen Unterschied zu erkennen.

Klartext auf Instagram

Auf Instagram meldete sich Ströbitzer selbst zu Wort und machte deutlich, wie heikel die Situation ist. Dort schreibt sie: "POV: Du bist Journalistin und dein Job basiert darauf, dass man dir vertraut … und dann verwendet ein Account deine Stimme um mit KI massenhaft Fake-News zu produzieren und macht damit auch noch sau viele Views."

Auch wie leicht sich die Technologie nutzen lässt, sprach sie an und erklärte: "Mir ist schon klar, wie KI funktioniert und, dass es sehr viel Material von meiner Stimme online gibt, um sowas relativ easy zu machen, trotzdem finde ich es verrückt (und creepy af), dass ich diese Dinge niemals gesagt hab und die einfach so im Internet rumfliegen können."

Zugleich betonte sie die Absicht hinter den Clips und ihre eigene Betroffenheit: "Vor allem, wenn das ein Account macht, der bewusst Menschen DESINFORMIERT (was gegen alles geht, wofür wir eigentlich arbeiten). Ich bin btw bei weitem nicht die einzige Journalistin, die sowas betrifft."

Beschwerde gegen TikTok-Clips

Unterstützung erhält sie intern, auch wenn das Verfahren zäh verläuft. Dazu hielt sie auf Instagram fest: "Ich hab aber zum Glück eine tolle Rechtsabteilung hinter mir, die dagegen vorgeht und bei TikTok Beschwerde eingelegt hat. Die Plattform macht es einem aber nicht leicht (es braucht viel Papierkram, Zeit und Geduld). Die Videos bleiben währenddessen weiter online."

Abschließend bat sie ihre Community um Mithilfe: "Wenn ihr solche TikToks reingespült bekommt, bitte melden. Thx for listening."