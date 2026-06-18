Klassik-Magie vor Schloss Schönbrunn

Zahlreiche Prominente und zehntausende Wiener werden morgen wieder vor dem Schloss Schönbrunn Kultur genießen.

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Morgen Abend verwandelt sich der barocke Schlosspark von Schönbrunn wieder in die wohl schönste Open-Air-Bühne der Welt. Am Freitag laden die Wiener Philharmoniker zu ihrem traditionellen Sommernachtskonzert. Das Event gilt seit zwei Jahrzehnten als einer der unumstrittenen Höhepunkte des Wiener Kultursommers und zieht Jahr für Jahr zehntausende Menschen live vor Ort sowie ein Millionenpublikum vor den TV-Bildschirmen an.

Neben den zahlreichen Musikbegeisterten wird im exklusiven Sitzplatzbereich direkt vor der Bühne auch heuer wieder das "Who is Who" aus Kultur, Politik und Wirtschaft erwartet. Das Defilee der VIPs hat in Schönbrunn Tradition. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Medienmanager Alexander Wrabetz, Kultur-Unternehmerin Leona König, Alexander Pröll, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Opernstar Clemens Unterreiner beim sommerlichen Kulturevent gesichtet. Auch für morgen Abend hat sich bereits hochkarätige Prominenz angekündigt, um die einzigartige Atmosphäre zu genießen.

© Andreas Tischler / Vienna Press

Von Oper bis Musical: Der kulturelle Anspruch

Kulturell setzen die Wiener Philharmoniker in diesem Jahr auf ein besonders breites und verbindendes Spektrum. Das übergeordnete Ziel des Orchesters bleibt es, klassische Musik auf höchstem Niveau für absolut jeden zugänglich zu machen – und das traditionell bei freiem Eintritt im gesamten Parkgelände. Das Programm spannt diesmal einen eleganten Bogen von der klassischen Oper über dramatische Ballettmusik bis hin zum modernen Musical, was die stilistische Vielfalt des Ensembles unterstreicht.

Lorenzo Viotti dirigiert das Sommernachtskonzert © Getty Images for Jil Sander

Gleich zwei sensationelle Premieren stehen auf dem Programm. Erstmals steht der gefeierte französische Dirigent Lorenzo Viotti am Pult des Sommernachtskonzerts, während als Solist der weltberühmte walisische Bassbariton Sir Bryn Terfel sein Schönbrunn-Debüt feiert. Das Publikum darf sich auf eine emotionale Reise freuen, bei der Terfel unter anderem markante Arien aus Verdis Falstaff und Wagners Das Rheingold zum Besten geben wird. Für einen echten Gänsehautmoment im Schlosspark dürfte zudem das berühmte Lied des Tevje aus dem Musical Anatevka sorgen. Neben orchestralen Meisterwerken von Maurice Ravel und Giacomo Puccini steht auch das Stück Adoration der US-amerikanischen Komponistin Florence Price auf dem Spielplan – ein starkes Zeichen dafür, wie das Orchester das traditionelle europäische Erbe mit oft übersehenen Schätzen der internationalen Musikgeschichte verknüpft.

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Ein Musikereignis mit globaler Strahlkraft

Was einst als musikalischer Gruß zur EU-Erweiterung begann, ist heute ein globales Kulturphänomen. Das Zusammenspiel aus der klanglichen Perfektion der Philharmoniker, den aufwendigen Lichtinszenierungen und der geschichtsträchtigen Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes Schönbrunn ist weltweit einzigartig. Wer morgen Abend nicht live im Park mitdabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Spektakel gemütlich von zu Hause aus zu verfolgen. Der ORF überträgt das musikalische Highlight live-zeitversetzt ab 21:20 Uhr auf ORF 2, während 3sat am Samstagabend nachzieht und mit der Aufzeichnung offiziell den diesjährigen Festspielsommer einläutet.