Premier League
Knapper Heimsieg! Arsenal bleibt oben dran
Die Londoner feierten am Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen Leeds United. Die Elf von Coach Mikel Arteta lief in der zweiten Hälfte einem 0:1-Rückstand hinterher, James Justin hatte die Gäste aus Leeds in Führung gebracht (55.).
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Doch Riccardo Calafiori (62.) und Bruno Guimaraes (70.) drehten die Partie. Mit nun 15 Punkten zog Arsenal mit Manchester City gleich.
City hat allerdings eine Partie weniger ausgetragen und gastiert am Sonntag in Liverpool an der Anfield Road. Für Leeds war es die erste Meisterschaftsniederlage.
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