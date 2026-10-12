Kult-Trikot aus den Finals 1998! Jordan-Jersey bricht alle Rekorde

Ein getragenes Trikot von Basketball-Legende Michael Jordan aus den NBA-Finals 1998 wechselt für die astronomische Summe von 14 Millionen US-Dollar den Besitzer.

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Das nächste Trikot der amerikanischen Basketball-Legende Michael Jordan aus der legendären NBA-Finalserie 1998 ist für eine neue Rekordsumme versteigert worden. Das rot-schwarze Shirt mit der ikonischen Rückennummer 23 aus dem zweiten Finalspiel gegen die Utah Jazz brachte beim Auktionshaus Hunt Auctions sagenhafte 14 Millionen US-Dollar (ca. 12,49 Millionen Euro) ein. Laut Angaben des Auktionshauses handelt es sich dabei um die zweithöchste Summe, die jemals für ein von einem Sportler getragenes Trikot bei einer Versteigerung erzielt wurde. Den absoluten Allzeit-Rekord hält ein Shirt von Baseball-Legende Babe Ruth aus dem Jahr 1932, das 2024 für unfassbare 24,12 Millionen Dollar versteigert worden war.

Michael Jordan und das Erbe der Chicago Bulls 1998

Jordan eroberte im Jahr 1998 mit den Chicago Bulls seinen sechsten und letzten NBA-Titel – eine historische Saison, die später in der weltberühmten Dokumentation "The Last Dance" verewigt wurde. Die Sammelobjekte aus dieser Ära erzielen seit Jahren gigantische Höchstpreise auf dem weltweiten Sammlermarkt. Bereits im vergangenen September wechselte das Jordan-Trikot aus dem dritten Finalspiel für zwölf Millionen Dollar den Besitzer, während das Jersey aus Spiel eins ebenfalls die Marke von zehn Millionen Dollar knacken konnte. Der Hype um den besten Basketballer der Geschichte bleibt damit auch Jahrzehnte nach seinem Karriereende ungebrochen.