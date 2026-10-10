L’Osteria-Gründer starb wenige Monate nach Traumhochzeit

L’Osteria-Mitgründer Klaus Rader starb nach einem Unfall am Freitag bei der Rallye "550 Challenge Mallorca". Erst im Juni hatte er seine Viktoria geheiratet.

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Spanien, Deutschland. L'Osteria-Mitgründer Klaus Rader (63) ist am Freitag bei einem Unfall im Rahmen der Rallye "550 Challenge Mallorca" ums Leben gekommen. Das Unternehmen hat den tragischen Vorfall mittlerweile auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit einem "plötzlichen Unfalltod" bestätigt.

Tödlicher Absturz im Bergland

Der folgenschwere Vorfall passierte auf einer Bergstraße zwischen den Orten Pollença und Lluc. Medienberichten zufolge kam Klaus Rader mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Wie die "Mallorca Zeitung" unter Berufung auf die Guardia Civil mitgeteilt hat, überlebte der Fahrer den Unfall nicht. Auch ein Geschäftspartner bestätigte den Todesfall.

Co-Pilotin ist Österreicherin

Neben Rader befand sich eine 39-jährige Frau in dem Porsche GT3 RS, bei der es sich laut "Bild" um die österreichische Profi-Co-Pilotin Christina Ettel handelt. Sie erlitt bei dem Absturz schwere Rückenmarkverletzungen.

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Traumhochzeit im Sommer

Erst Ende Juni dieses Jahres hatten Klaus Rader und seine große Liebe Viktoria eine prunkvolle Hochzeit mit freier Trauung im Alcázar de Artà auf Mallorca gefeiert. Der Termin war zugleich ihr Jahrestag, nachdem sich die beiden bereits im Jahr 2010 standesamtlich das Ja-Wort gegeben hatten. Nach rund 16 Jahren und den gemeinsamen Kindern wollten sie ihre Liebe noch einmal feierlich besiegeln. Auf Instagram teilte seine Frau später emotionale Aufnahmen ihres großen Tages. Das Paar hinterlässt vier gemeinsame Kinder.

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Rallye vollständig abgesagt

Nach dem tragischen Unglück haben die Veranstalter der "550 Challenge Mallorca" reagiert und die Rallye vollständig abgesagt. In einem Statement auf Facebook erklärten die Organisatoren, man wolle angesichts der tragischen Nachrichten den Wettbewerb sowie alle verbundenen Aktivitäten beenden, um tiefe Trauer auszudrücken und der Familie sowie den Angehörigen aufrichtiges Beileid auszusprechen.

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Klaus Rader hatte die bekannte Restaurantkette L'Osteria im Jahr 1999 gemeinsam mit Friedemann Findeis gegründet, wobei die erste Filiale damals in Nürnberg eröffnet wurde. Mittlerweile zählt L'Osteria mehr als 200 Standorte in zehn Ländern, darunter befinden sich auch zahlreiche Lokale in Österreich. Die Kette ist vor allem für ihre Pizzen und Pasta-Gerichte bekannt.