Mexiko: Hurrikans reißen Menschen in den Tod

Nach Unwettern im Zusammenhang mit zwei Wirbelstürmen sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und zehn weitere werden vermisst.

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Ein älterer Mann starb nach Angaben der Gouverneurin Evelyn Salgado im Bundesstaat Guerrero an der Pazifikküste. Weiter nördlich, in Niederkalifornien, starb ein Mädchen, zehn weitere Menschen werden vermisst, wie die zuständige Gouverneurin Marina del Pilar mitteilte.

Beide Ereignisse stehen im Zusammenhang mit Hurrikan "Simon", der vor der mexikanischen Pazifikküste zieht, und Tropensturm "Rachel", der den nordwestmexikanischen Bundesstaat Niederkalifornien erreicht hat. "Simon" befand sich am Montag als Hurrikan der Kategorie 2 rund 90 Kilometer südwestlich von der Pazifikküste des Bundesstaats Jalisco. Nach der Vorhersage des mexikanischen Wetterdienstes soll er sich weiter nach Nordwesten bewegen und dabei an Kraft verlieren.

Behörden warnen vor Starkregen, heftigen Winden und hohem Wellengang

In der Nacht auf Donnerstag könnte er sich als Hurrikan der Kategorie 1 der Küstenstadt Mazatlán im Bundesstaat Sinaloa nähern. Die Behörden warnen deswegen weiterhin vor Starkregen, heftigen Winden und hohem Wellengang an der Pazifikküste.

In der Nacht auf Donnerstag könnte er sich als Hurrikan der Kategorie 1 der Küstenstadt Mazatlán im Bundesstaat Sinaloa nähern. © EPA

Am Sonntagvormittag war der Hurrikan noch in der Kategorie 4 - der zweithöchsten Stufe - geführt worden. Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum hatte deswegen die Bevölkerung mehrerer Küstenregionen zur Vorsicht aufgerufen.

"Rachel" in Niederkalifornien

Der Tropensturm "Rachel" war am Wochenende in Niederkalifornien auf Land getroffen. Die mit dem Unwetter einhergehenden Regenfälle führten laut lokalen Medien in verschiedenen Gemeinden der Halbinsel zu Sachschäden, Überschwemmungen und Stromausfällen.