Mia Goth reicht Scheidung von Shia LaBeouf ein

Mia Goth lässt sich von Shia LaBeouf scheiden – und liefert am selben Tag mit einem Selfie für Gesprächsstoff.

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Aus Gerichtsdokumenten, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, geht hervor, dass Goth am 6. Oktober die Scheidung eingereicht hat. Als Grund nannte die 32-jährige Britin "unüberbrückbare Differenzen". Außerdem beantragt sie das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter, die 2022 zur Welt kam. LaBeouf soll ein Umgangsrecht erhalten.

Laut Scheidungsantrag lebt das Paar bereits seit dem 28. Juli 2025 getrennt. Die Beziehung begann 2012, als sich Goth und der US-Schauspieler bei den Dreharbeiten zu "Nymphomaniac: Vol. II" kennenlernten. 2016 sorgten Fotos aus einer Hochzeitskapelle in Las Vegas für Schlagzeilen. Ob die beiden damals tatsächlich geheiratet hatten, war zunächst unklar.

Shirt-Spruch am Tag der Scheidung

Besonders viel Aufmerksamkeit zieht nun Goths Instagram-Posting auf sich. Auf dem Foto schaut die Schauspielerin direkt in die Kamera, während der Spruch auf ihrem T-Shirt kaum zu übersehen ist: "My Ex is my biggest fan".

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LaBeouf sorgt immer wieder für Schlagzeilen

Auch abseits der Trennung steht LaBeouf regelmäßig in den Schlagzeilen. Zuletzt ging es um eine handgreifliche Auseinandersetzung während des Mardi Gras in New Orleans.

Seine frühere Partnerin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 unter anderem wegen Vorwürfen des sexuellen und körperlichen Missbrauchs. Der Rechtsstreit wurde 2025 außergerichtlich beigelegt. Im März 2026 reichte Twigs eine weitere Klage im Zusammenhang mit einer Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Vergleich ein. Laut mehreren US-Medienberichten zog sie diese inzwischen zurück, nachdem LaBeouf zugestimmt hatte, die umstrittenen Geheimhaltungsbestimmungen aufzuheben.

Vom Model zur gefragten Schauspielerin

Mia Goth wurde bereits als Jugendliche als Model entdeckt. Ihre erste Filmrolle hatte sie mit 20 Jahren in Lars von Triers Erotikdrama "Nymphomaniac". Danach folgten Auftritte unter anderem in "High Life", "Emma" und "Pearl".

Auch in großen Filmproduktionen ist Goth gefragt: Sie wirkte an Guillermo del Toros "Frankenstein" mit und gehört zum Cast von Christopher Nolans "Die Odyssee".