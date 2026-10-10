Milliarden-Hit in Linz! Liverpools 1,09-Milliarden-Kader rockt die Gugl

Ein Kader mit über einer Milliarde Euro Gesamtwert gastiert am Mittwoch beim LASK in Linz. Dicht gefolgt vom Europa-League-Hit zwischen Red Bull Salzburg und dem AC Milan am Donnerstag.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zum ersten Mal gastiert Mittwoch (18.45 Uhr/live Canal+ & oe24-Liveticker) im neuen Linzer Stadion eine Mannschaft, die sich einen Kader mit einem Milliardenmarktwert von mehr als einer Milliarde Euro leisten kann. Ebenso steckt der FC Liverpool ein Minus von 238,40 Millionen in der Transferbilanz des heurigen Sommers locker weg. Bradley Barcola, als Nachfolger für Mo Salah von Champions-League-Sieger Paris St. Germain geholt, kostete stolze 125 Millionen Ablöse.

So wie vor einem Jahr Florian Wirtz, als er von Leverkusen gekauft wurde. In seiner Heimat wird er medial fast immer umjubelt, als Weltklassespieler gefeiert. In England ist er hingegen umstritten. In den ersten fünf Liverpool-Spielen dieser Saison kam er nur auf einen Scorerpunkt durch einen Assist. Obwohl er vom neuen Trainer, dem von Bournemouth gekommenen Spanier Andoni Iraola, die zentrale Position im offensiven Mittelfeld bekam. Letzte Saison unter dem Holländer Arne Slot wurde Wirtz noch am Flügel eingesetzt.

Ex-Salzburger Szoboszlai und Ex-Rapidler Kerkez auf der Gugl

Eine Milliardenwoche also in Österreichs Stadien. Der LASK-Kader hat nur einen Marktwert von 62,4 Millionen, der Spieler mit dem highesten Marktwert, sprich acht Millionen, ist der Nigerianer Moses Usor. Liverpool hat zwei Spieler mit einem Marktwert von 100 Millionen, Barcola und den Ex-Salzburg-Legionär Dominik Szoboszlai, der erstmals auf der "neuen Gugl" spielt. Den neuen französischen Innenverteidiger Jacquet ließ Liverpool sich 63 Millionen kosten. Der Linksverteidiger aus Ungarn, Kerkez, war von 2014 bis 2019 in der Rapid-Akademie. Jetzt steht der Marktwert des 22-Jährigen auf 35 Millionen. In Österreichs Bundesliga spielt einer, der Liverpool gehört: Hartbergs ungarischer Torhüter Pecsi.

Starauflauf in Salzburg mit Milans Millionen-Truppe

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Ex-Salzburg-Verteidiger Strahinja Pavlovic reist mit dem AC Milan zum Europa-League-Kracher nach Österreich. Der serbische Abwehrhüne trifft im San-Siro-Staraufgebot auf seinen ehemaligen Klub Red Bull Salzburg. © AC Milan via Getty Images

Donnerstag (18.45 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker) geht der Starauflauf weiter. In Salzburg mit dem Europa League-Hit gegen AC Milan. Auch mit einem Ex-Salzburger: Einen so guten Innenverteidiger wie den Serben Pavlovic hatte Salzburg danach nicht mehr. Auch die französischen Teamstars Maignan und Rabiot sind in Salzburg zu sehen, ebenso Goncalo Ramos. Dessen Nominierung in Portugals Team in der Nations League für Ronaldos Abreise sorgte. Mit 50 Millionen hat Goncalo Ramos den höchsten Marktwert in Milans 503 Millionen-Kader. Für ihn zahlte Milan an Paris St. Germain 74 Millionen.