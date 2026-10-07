Mit Tracht aufs Oktoberfest am "Südi"

Der erste Marktsamstag mit Herbststimmung wird gefeiert.

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Am Samstag, 10. Oktober, lädt die ARGE Südbahnhofmarkt zum Oktoberfest am Linzer Südbahnhofmarkt. Regionale Spezialitäten, herbstliche Marktvielfalt, gelebte Tradition und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie machen den "Südi" an diesem Tag zum Treffpunkt für Genießer.

Bereits um 9 Uhr in der Früh erfolgt der traditionelle Bieranstich. Über den Tag verteilt sorgen drei Live-Musik-Acts für beste Stimmung.

Oktoberfest-Stempelpass

Auch für die jüngsten Gäste ist gesorgt: Von 10 bis 15 Uhr wartet ein buntes Kinderprogramm mit Kinderschminken und Luftballons.

Ein besonderes Highlight ist der Südi-Oktoberfest-Stempelpass. Wer bei sechs verschiedenen Marktständen Stempel sammelt, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Südi-Münzen und Produkte vom Markt.