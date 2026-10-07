oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Mann vor Gericht

Mord-Alarm: Royals-Ärztin tot aufgefunden

Phillip Platzer
von
Buckingham Palace mit Blumenbeeten und Menschen vor dem Victoria Memorial an einem sonnigen Tag.
© Getty Images
Sie soll auch Mitglieder der Königsfamilie um König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) behandelt haben: Die britischen Behörden untersuchen den gewaltsamen Tod einer Ärztin.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Mittwoch erschien der unter Mordverdacht stehende Ehemann der 45-Jährigen vor Gericht. Die Frau war am Morgen des 4. Oktober tot im gemeinsamen Zuhause aufgefunden worden.

Laut der Nachrichtenagentur PA erklärte Staatsanwältin Jackie Hanlon, bei der Obduktion sei an der rechten Seite ihres Kopfes eine Verletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt worden. Zudem gebe es eine Verletzung, die auf eine Kompression des Halses hindeuten könnte. Zum Zeitpunkt der Tat hätten sich Kinder im Haus befunden. Vor Gericht äußerte sich der Mann nicht zu den Vorwürfen; er blieb in Untersuchungshaft.

Wie zuerst die Boulevardzeitung "The Sun" berichtete, gehörte die Frau zu einem Pool von Ärztinnen und Ärzten, die regelmäßig Mitglieder der königlichen Familie betreuten, wenn diese sich in der nahe gelegenen Residenz Sandringham House aufhielten. Der König und die Königin sollen Berichten zufolge über den Tod informiert worden sein. Wie die PA berichtete, war die Ärztin seit mehr als 15 Jahren approbiert und seit acht Jahren Hausärztin.

Auch interessant

Starbucks-Fans aufgepasst: Diese Kaffeekapseln schmeckt nach Herbst!

Die Kaiserin: Finale für Sisi-Hit auf Netflix

Stadion baufällig! Fans dürfen nicht mehr hüpfen

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Camillas Ärztin: Brutal ermordet bei Pyjamaparty

Zusagen: So will Google Zerschlagung entgehen

Die 4-Tagesprognose

Trump: Müssen auch "Invasion" in die USA stoppen

Prinz George genießt erste freie Tage bei Familie

Das große oe24.TV Wahlbarometer

Meghan wird wegen Posting zur Lachnummer

Katy Perry & Co.: Female Empowerment im Weltall

Meghan-Fans beschimpfen Priester als Dämonen

Mord-Alarm: Royals-Ärztin tot aufgefunden