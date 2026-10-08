Nackte Trump-Statue im EU-Parlament aufgestellt

"Orange Plague" sorgt für massiven Wirbel im EU-Parlament.

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Ein Blattgold-Trump splitternackt im EU-Parlament in Straßburg. Diese Statue sorgt jetzt für Wirbel und Erstaunen.

Eine 2,60 Meter hohe Skulptur des dänischen Künstlers Jens Galschiøt zeigt Donald Trump nackt und in Gold auf den Schultern eines hungernden Mannes. Die Reaktionen im EU-Parlament reichen von Begeisterung bis Spott.

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In der einen Hand hält Trump eine Waage, in der anderen einen Golfschläger. Am Sockel ist eine satirische Inschrift angebracht. Sie lautet: "Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Außer von seinem Rücken zu steigen."

Das Kunstwerk ist aber nur vorübergehend dort aufgestellt und wird weiterziehen: es war bereits am Rande der Weltklimakonferenz in Brasilien zu sehen sowie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Als nächste Station ist die Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei im November geplant.