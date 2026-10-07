NÖ-Polizei rüstet auf: 149 neue Kräfte im Einsatz

Niederösterreichs Exekutive bekommt Verstärkung: 74 frisch gebackene Polizisten haben ihre Ausbildung erfolgreich absolviert, 75 Nachwuchskräfte wurden angelobt.

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Auf dem Hauptplatz in Lanzenkirchen gab es am Mittwoch allen Grund zum Feiern: 74 Polizisten haben ihre theoretische Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen und starten nun in den Polizeiinspektionen im ganzen Bundesland. Gleichzeitig wurden 75 weitere Nachwuchskräfte angelobt. Darunter befinden sich auch Teilnehmer eines Ausbildungslehrgangs für die Fremden- und Grenzpolizei.

Der Andrang auf die Polizeiausbildung ist weiterhin groß: Allein heuer haben sich in Niederösterreich bereits fast 1.000 Menschen beworben – und das Bewerbungsfenster für Dezember ist noch geöffnet. Zur Info: 2026 können insgesamt 225 Polizeischüler aufgenommen werden, die vorhandenen Ausbildungsplätze sind damit voll ausgelastet.

Eine weitere Personaloffensive soll künftig über die Initiative "Wien auf Zeit" Wirkung zeigen: Ausgewählte Bewerber versehen zunächst fünf Jahre Dienst in Wien, haben danach aber eine garantierte Rückkehr nach Niederösterreich. So soll Niederösterreich langfristig von erfahrenen Großstadt-Polizisten profitieren und gleichzeitig die lange Versetzungsliste verkürzt werden.

Stimmen zum Personalschwung

"Polizeiarbeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für die Sicherheit der Menschen und für unsere Gesellschaft. Die hohen Bewerberzahlen zeigen, dass der Polizeiberuf zurecht höchste Anerkennung genießt. Danke für diesen Einsatz für unser Land", betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch Lanzenkirchen.

"Die Polizei ist ein unverzichtbarer Teil der Sicherheitsfamilie in Niederösterreich. Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten Tag für Tag einen wertvollen Dienst für unsere Landsleute. Dafür gebühren ihnen unser Dank und unsere Anerkennung. Jede neue Polizistin und jeder neue Polizist stärkt die Sicherheit in Niederösterreich. Allen Absolventinnen und Absolventen wünsche ich viel Erfolg und Freude an ihrer verantwortungsvollen Aufgabe – und vor allem, dass sie stets gesund von ihren Einsätzen zurückkehren", so der Landtagsabgeordnete Franz Dinhobl (ÖVP) in Vertretung der Landeshauptfrau.

Landespolizeidirektor Franz Popp strich überdies die Bedeutung gut ausgebildeter und engagierter Polizisten für die Sicherheit im Bundesland hervor: "Die heute ausgemusterten Absolventinnen und Absolventen sowie unsere Nachwuchskräfte sind eine wichtige Verstärkung für die Sicherheit in Niederösterreich. Sie haben sich für einen Beruf entschieden, der hohe Verantwortung, Tatkraft und Empathie verlangt. Ich bin überzeugt, dass sie ihren täglichen Dienst für die Bevölkerung mit großem Pflichtbewusstsein erfüllen werden. Mein Dank gilt auch den Familien und Angehörigen, die unsere Polizistinnen und Polizisten auf ihrem beruflichen Weg unterstützen und ihnen den notwendigen Rückhalt geben."