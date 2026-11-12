ÖAMTC: So viele Verkehrstote gibt es 2026

319 Menschen sind heuer (bis 8. November) bei Verkehrsunfällen in Österreich gestorben.

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Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das zwar ein Rückgang von mehr als zehn Prozent. Doch dieser reiche wohl nicht aus, um die Ziele der Verkehrssicherheitsstrategie 2030 zu erreichen, teilte der ÖAMTC am Donnerstag anlässlich des Welttags der Verkehrstoten am 15. November mit. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1961 kamen knapp 88.000 Menschen auf Österreichs Straßen ums Leben.

Ziel der Verkehrssicherheitsstrategie des Mobilitätsministeriums sei es, die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 gegenüber dem Ausgangswert (2017-2019) zu halbieren. Demzufolge dürfte der Wert 2030 bei maximal 207 Verstorbenen liegen. "Bei linearer Entwicklung dürfte die Zahl der Verkehrstoten 2026 höchstens 289 betragen - ein Wert, der bereits Mitte Oktober überschritten wurde", wurde ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé zitiert.

Langfristige Verbesserung

Langfristig zeigte sich jedoch bereits eine deutliche Verbesserung: 1972 kamen noch 2.948 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, ein Tiefstand wurde 2020 mit 344 Opfern erreicht. Letzterer lag allerdings vor allem an Mobilitätseinschränkungen während der Pandemie. Besonders deutlich zeige sich der Sicherheitsfortschritt bei Pkw: 2025 gab es hier um drei Viertel weniger Todesopfer als 30 Jahre zuvor. Grund dafür sei vor allem die verbesserte Fahrzeugsicherheit. Verbesserungspotenzial sah der ÖAMTC in aktiven Sicherheitssystemen wie etwa verpflichtenden Notbrems- und Spurhalteassistenten.

Bei Motorrad- und Radfahrenden ging die Zahl der Getöteten gegenüber 1995 hingegen nur um 13 beziehungsweise 26 Prozent zurück. Das Risiko, mit dem Motorrad tödlich zu verunglücken, sei laut Verkehrssicherheitsstrategie rund 30-mal höher als im Pkw (bezogen auf die gefahrenen Kilometer).

Aufruf zu Rücksicht

Die Entwicklung bei Unfällen mit Personenschaden und Verletzten bereite allerdings weiterhin Grund zur Sorge, hieß es vom ÖAMTC weiter. "Verkehrssicherheitsarbeit darf sich künftig nicht allein an der Zahl der Verkehrstoten orientieren. Ebenso wichtig ist es, die Zahl der Schwerverletzten konsequent zu reduzieren und die Folgen von Verkehrsunfällen weiter zu minimieren", forderte der ÖAMTC-Verkehrstechniker.

Der Automobilklub mahnte zu Rücksicht, voller Aufmerksamkeit und einer defensiven Fahrweise - denn rund ein Drittel aller schweren Verkehrsunfälle stünden im Zusammenhang mit Ablenkung und Unaufmerksamkeit.